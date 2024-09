Hnutie Slovensko upozorňuje na rektora policajnej akadémie Šišuláka

Bratislava 20. septembra (TASR) - Hnutie Slovensko upozornilo na kroky rektora Akadémie Policajného zboru (APZ) Stanislava Šišuláka. Okrem iného poukázalo na vykonané personálne zmeny a ich nepredloženie členom akademického senátu. TASR o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Rektor v reakcii pre TASR argumentoval, že návrh systemizačných zmien na APZ bol predložený senátu a ten ho aj svojím uznesením schválil. Ide podľa neho o ďalšie tendenčné informácie. Stanovisko rektora poskytol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Stanislav Šišulák, ktorý je v pozícii rektora APZ od januára 2024 sa už stihol zviditeľniť medializovanou kauzou, keď nemiestne komunikoval s externou študentkou APZ. Za osem mesiacov vo funkcii má však na svedomí aj odchody a prepúšťanie špičkových akademikov," uviedol Bystriansky. Prorektor akadémie Mojmír Mamojka podľa hovorcu v oficiálnom liste vymenúva aj ďalšie vážne pochybenia rektora. "Píše, že APZ sa stala inštitúciou, kde sú šikana, zastrašovanie a bossing pracovnými nástrojmi," doplnil.



Rektor vníma ataky zo strany Mamojku ako diskreditáciu jeho osoby a poškodzovania dobrého mena akadémie. Zvažuje ich riešiť trestnoprávnou cestou. Dôrazne žiada opozičných politikov, aby nezneužívali personálne zmeny vykonané na APZ na politické účely. "Všetky organizačné zmeny na APZ od nástupu rektora do funkcie boli realizované za účelom vedecko-pedagogického rastu inštitúcie s cieľom naplnenia jeho vízie, vízie MV SR, potrieb aplikačnej praxe a v súlade so zákonom," poznamenal rezort. Rektor podľa neho nebol nikdy riešený v súvislosti s mobingom, bossingom alebo za nevhodnú komunikáciu.



Hnutie tiež vyzvalo ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a štátnu tajomníčku MV SR Luciu Kurilovskú na riešenie stavu v akadémii. "Je jasné, že vedia, čo sa deje a nesú plnú zodpovednosť za tento stav. Vyzývam ich, aby kritickú situáciu urýchlene riešili, inak sú ich deklarácie o tom, že chcú pritiahnuť do Policajného zboru SR šikovných a odhodlaných policajtov iba prázdnymi rečami," skonštatoval exminister vnútra a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ).