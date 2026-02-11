< sekcia Slovensko
Hnutie Slovensko víta rozhodnutie Ústavného súdu
Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Hnutie Slovensko víta rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby, tzv. kajúcnika. Upozorňuje však, že ešte nejde o rozhodnutie o tom, či je samotná novela v súlade s Ústavou SR.
„Je mimoriadne dôležité, že ústavný súd skôr, ako o veci samej rozhodne, pozastavil účinnosť týchto paragrafov, aby aspoň pojednávania, ktoré sú rozpracované, mohli zbehnúť, aby neboli ohrozené. Tento paragraf by pomohol obžalovaným v kauze Očistec, pomohol by Tiborovi Gašparovi (Smer-SD) a ostatným, ktorí sa majú už čochvíľa postaviť pred súd. Ale takisto tento paragraf pomáha aj predstaviteľom organizovaného zločinu,“ vysvetlil na stredajšej tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí).
Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel. Rozhodnutie sa týkalo podania skupiny opozičných poslancov, ktoré súd prijal na ďalšie konanie.
„Je mimoriadne dôležité, že ústavný súd skôr, ako o veci samej rozhodne, pozastavil účinnosť týchto paragrafov, aby aspoň pojednávania, ktoré sú rozpracované, mohli zbehnúť, aby neboli ohrozené. Tento paragraf by pomohol obžalovaným v kauze Očistec, pomohol by Tiborovi Gašparovi (Smer-SD) a ostatným, ktorí sa majú už čochvíľa postaviť pred súd. Ale takisto tento paragraf pomáha aj predstaviteľom organizovaného zločinu,“ vysvetlil na stredajšej tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí).
Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel. Rozhodnutie sa týkalo podania skupiny opozičných poslancov, ktoré súd prijal na ďalšie konanie.