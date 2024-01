Hnutie Slovensko víta veto prezidentky pri novele kompetenčného zákona

Bratislava 3. januára (TASR) - Hnutie Slovensko oceňuje, že prezidentka Zuzana Čaputová sa pri rozhodnutí vrátiť parlamentu novelu tzv. kompetenčného zákona stotožnila aj s výhradami hnutia. Víta tiež, že prezidentka namieta aj spôsob, akým bola novela prerokovaná v parlamente.



"Vítam najmä to, že sa prezidentka stotožnila s našou výhradou, že spôsob, akým chce vládna koalícia zlikvidovať pre ňu a jej oligarchov nepohodlných predsedov viacerých štátnych úradov, je hrubým zásahom do ich nezávislosti a je nielen protizákonný, ale v dôsledku retroaktivity podľa všetkého aj protiústavný," uviedol v stanovisku poslanec parlamentu Marek Krajčí z hnutia Slovensko.



Vetovanie zákona pre porušenie pravidiel skráteného legislatívneho konania je podľa hnutia logický krok. Hnutie však pripomenulo, že z 15 zákonov, ktoré sa v decembri prerokúvali v skrátenom legislatívnom konaní, je ich približne desať, ktoré podmienky na to nespĺňajú. Prezidentka preto ide podľa hnutia zatiaľ len na "desatinu plynu".



Prezidentka vrátila poslancom Národnej rady SR na opätovné prerokovanie tzv. kompetenčný zákon. Výhrady mala k viacerým jeho ustanoveniam aj k samotnému legislatívnemu procesu. V rámci tzv. kompetenčného zákona malo od 1. januára vzniknúť aj nové Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.