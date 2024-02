Hnutie Slovensko: Vláda sa snaží naplniť sľub oligarchom, nie voličom

Bratislava 1. februára (TASR) - Vládna koalícia robí všetko pre to, aby plnila sľub oligarchom zabezpečiť im beztrestnosť. Pri hodnotení prvých 100 dní vlády to vyhlásil líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Dodal, že sľuby o lacnejších potravinách či energiách ostali nenaplnené.



Matovič na tlačovej konferencii pripomenul, že šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini v kampani pred parlamentnými voľbami sľuboval občanom lacnejšie energie i potraviny, no odvtedy vláda neurobila ani jedno opatrenie. Takisto nesplnil v plnej miere sľub vyplatiť dôchodcom do minuloročných Vianoc 13. dôchodok. Namiesto toho podľa neho plní koalícia iný sľub. "Krvopotne sa snažia naplniť iný sľub, o ktorom sme my ani ich voliči vôbec nevedeli. Sľub oligarchom, mafiánom, zlodejom, ktorí vo veľkom rozkrádali s nimi republiku, že im zabezpečia amnestiu za zločiny, ktoré páchali," skonštatoval. Šéf parlamentu Pellegrini podľa neho systematicky obmedzuje rozpravu v pléne.



Hnutie zároveň tvrdí, že vláda pripravila najhorší rozpočet, ktorý sprevádza podvádzanie obyvateľov aj európskych inštitúcií. Kritizuje aj konsolidačný balík.



Predstavitelia hnutia pripomenuli aj prešľapy ďalších členov vlády, napríklad ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) tvrdí, že minister porušuje zákony. Pripomenul, že minister strašil migráciou, ale nakoniec súhlasí s európskym riešením situácie. Kritizuje aj spôsob, akým Šutaj Eštok robil personálne zmeny. Ľubomír Galko (Slovensko, Za ľudí, KÚ) uviedol, že vláda odmietla darovať Ukrajine prebytočnú muníciu, kritizoval tiež, že minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) "v tichosti" zvýšil základné imanie štátnym a pološtátnym zbrojárskym podnikom. Galko tvrdí, že to urobil netransparentne.