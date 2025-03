Hnutie Slovensko vníma okrúhly stôl k obranyschopnosti SR za divadlo

Bratislava 26. marca (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko považuje stredajší okrúhly stôl, ktorý zorganizoval prezident Peter Pellegrini k otázke zvyšovania obranyschopnosti SR a možnému navyšovaniu obranných výdavkov, za zbytočný a za divadlo. Slovensko podľa neho nemá problém s výškou výdavkov na obranyschopnosť, ale s tým, že sa financie míňajú netransparentne a na zbytočnosti. Zástupcovia hnutia to uviedli na tlačovej konferencii.



„Slovenská republika nepotrebuje zvýšiť obranné výdavky. Slovenská republika potrebuje to, aby sa rozpočet, ktorým disponuje minister obrany Robert Kaliňák, míňal transparentne a efektívne. Aby nevyhrávali miliónové zákazky vopred vybrané firmy, ale aby sa o tie zákazky pobili súkromné firmy. Aby výsledný efekt bol výhodný pre štát a nie pre týchto súkromných dodávateľov,“ vyhlásil poslanec Národnej rady SR za hnutie Slovensko Gábor Grendel. Rokovania u prezidenta podľa neho nemajú zmysel a sú len divadlom.



Exminister vnútra a poslanec Roman Mikulec podotkol, že prezident má ako najvyšší veliteľ ozbrojených síl právomoc zavolať si ministra obrany a vysvetliť mu, aby financovanie rezortu zefektívnil. „Prezident by mal predovšetkým zamedziť, aby Kaliňák rozdával kšefty susedom svojej vily v Chorvátsku. Dva tryskáče za milióny, ktoré objednal, sú uzemnené a ich kúpa bola zbytočná. Kaliňák si plní svoje detské sny miliónovými kšeftami. Nebyť podobných kšeftov, bolo by financií na obranu určite dosť,“ povedal.



Hnutie zároveň poukázalo na to, že Slovensko si ako člen NATO plní záväzok prispievať na obranu dve percentá HDP, pričom existujú krajiny, ktoré tento záväzok neplnia. Považuje preto za nehorázne, že vláda chce v čase konsolidácie ešte navyšovať prostriedky na obranu.



Prezident zvolal na stredu okrúhly stôl k otázke zvyšovania obranyschopnosti SR a možnému navyšovaniu obranných výdavkov. Hlava štátu naň pozvala predsedov parlamentných strán, ktorí dostali pozvanie na predchádzajúci okrúhly stôl, ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniela Zmeka.