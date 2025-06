Hnutie Slovensko vyčíta rezortu obrany netransparentnú súťaž

Bratislava 9. júna (TASR) - Hnutie Slovensko vyčíta Ministerstvu obrany (MO) SR, že pri zákazke na stavebné práce bývalého internátu Hviezda, známeho aj ako Kukurica, vybralo firmu, hoci jej ponuka nebola najlacnejšia. Poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) tvrdí, že ide o spoločnosť napojenú na podnikateľa Miroslava V. Myslí si, že aj druhá etapa rekonštrukcie je netransparentná, predražená a aj nezmyselná.



Grendel ozrejmil, že podľa súťažných podkladov mala byť jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk na stavebné práce najnižšia cena. Rezort obrany ju odhadoval na 36,6 milióna eur. Do súťaže sa prihlásili tri spoločnosti, firmu s najnižšou cenovou ponukou však zo súťaže vylúčili, pretože mala ponúknuť mimoriadne nízku cenu. Zákazku vyhrala napokon firma, ktorá podľa Grendela ponúkla len o 97.000 eur vyššiu sumu. „Podľa zápisníc výberovej komisie sa najlacnejšia ponuka zdala členom komisie mimoriadne nízka. Hoci firma Xenex na doplňujúce otázky obstarávateľa svoju ponuku vysvetlila, napriek tomu výberová komisia vysvetlenie neuznala a pre údajne mimoriadne nízku cenu spoločnosť Xenex vylúčila zo súťaže,“ priblížil poslanec na tlačovej konferencii s tým, že zákazku vyhrala firma s ponukou 25.880.000 eur. „To znamená, že rozdiel medzi víťazom a firmou, ktorú komisia vylúčila, bol 97.000 eur. Suma 25.880.000 eur od spoločnosti Xenex prišla komisii mimoriadne nízka a 25.977.000 eur bolo v poriadku,“ skonštatoval.



Víťazom sa podľa Grendela stala spoločnosť Sytiq, ktorú do marca 2023 vlastnil väčšinový akcionár - skupina blízka Miroslavovi V. Grendel dodal, že v marci 2023 prevzala štvorica manažérov od skupiny patriacej Miroslavovi V. aj väčšinový podiel, a to s pomocou pôžičky od bývalého partnera skupiny J&T. Poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) doplnil, že ide o zákazku šitú na mieru firmám napojeným na Miroslava V. Každý biznis, ktorý robí minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), podľa Mikulca „smrdí“.



Rekonštruovaná budova slúžila rezortu obrany od roku 1989. So zhoršujúcim sa technickým stavom sa postupne vyprázdňovala, v roku 2017 ju úplne zatvorili. Po rekonštrukcii sa má stať sídlom MO. Náklady na rekonštrukciu by podľa Útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií nemali presiahnuť plánovanú sumu.