Hnutie Slovensko: Výročie konca vojny je i výzvou k zodpovednosti

Bratislava 8. mája (TASR) - Pripomenutie si 80. výročia konca 2. svetovej vojny je pripomenutím si ceny mieru i výzvou k zodpovednosti za budúcnosť Slovenska a Európy. Zdôraznilo to hnutie Slovensko. Informovalo tiež o tom, že jeho predstavitelia - Igor Matovič, Gábor Grendel a Roman Mikulec si pamiatku padlých v 2. svetovej vojne uctia na Ukrajine, ktorá je v súčasnosti okupovaná Ruskom.



„Po miliónoch obetí, po hrôzach holokaustu a rozbombardovaných mestách si Európa pred osemdesiatimi rokmi vydýchla. Mysleli sme si, že takú vojnu už nikdy nezažijeme. Dnes však opäť počujeme výbuchy - nie z minulosti, ale z Ukrajiny,“ povedal líder hnutia Igor Matovič.



Spolu s kolegami preto zdôraznil spoločenskú zodpovednosť nezatvárať oči pred zlom a postaviť sa na stranu pravdy aj v súčasnosti. V tejto súvislosti kritizovali predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) za jeho cestu na oslavy výročia do Moskvy i za jeho postoj voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorý považujú za servilný. „V čase, kedy ruský režim vedie krvavú vojnu proti Ukrajine je účasť premiéra Slovenska na tribúne vedľa agresora morálnym zlyhaním a pľuvancom do tváre obetí druhej svetovej vojny,” dodal Matovič.



Ku kritike sa pridala aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, podľa ktorej je neakceptovateľné, „ak pri takomto významnom výročí predstavitelia vlády namiesto úcty k odkazu slobody a mieru otvorene kolaborujú s tými, ktorí do Európy vrátili vojnu“.