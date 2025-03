Hnutie Slovensko vyzvalo opozíciu na odvolávanie Kaliňáka pre vilu

Bratislava 15. marca (TASR) - Hnutie Slovensko vyzvalo opozičné strany, aby sa spojili a spoločne šli do odvolávania ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) z jeho postu. Požaduje aj jeho odchod z politiky. V súvislosti s nehnuteľnosťou v Chorvátsku podľa hnutia dehonestoval zákon. Na sobotňajšom tlačovom brífingu o tom informoval líder hnutia Igor Matovič. Avizoval, že majú niekoľko tipov na podobné prípady vlastnenia nehnuteľností rôznymi inými štátnymi úradníkmi vrátane predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD).



"Čudujem sa trochu tichu ostatných opozičných strán, lebo toto je najväčší prehrešok voči zákonu a ústavnému zákonu. Aj z pohľadu veľkosti utajeného majetku, aj z pohľadu dĺžky utajovania majetku, lebo je to približne osem rokov, čo túto nehnuteľnosť vlastní," uviedol Matovič. Slovenská opozícia podľa neho nikdy nemala také silné dôkazy protizákonného konania.



Matovič zároveň vyzval ďalších štátnych úradníkov, aby sa začali priznávať k vlastneniu víl. "Máme tipy na ďalšie desiatky takýchto víl len v Chorvátsku," doplnil. Žiadajú opozíciu, aby im pomohla s objasňovaným ich tipov. Spomenul, že vilu by na lukratívnom mieste v Chorvátsku mal mať aj premiér.



Kaliňák v piatok (14. 3.) vysvetlil, že v majetkovom priznaní svojej manželky neuviedol nehnuteľnosť, ktorú kúpila v Chorvátsku, pretože chcel podľa svojich slov chrániť súkromie rodiny. Tvrdí, že jeho príjmy plne pokrývajú hodnotu tejto nehnuteľnosti. Priblížil, že dom v Chorvátsku si jeho rodina mohla dovoliť vzhľadom na jeho dlhoročnú podnikateľskú činnosť.