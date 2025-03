Hnutie Slovensko vyzýva poslancov, aby nepodporili Rašiho za šéfa NRSR

Bratislava 26. marca (TASR) - Poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ vyzývajú koaličných poslancov, aby vo voľbe predsedu Národnej rady (NR) SR nepodporili Richarda Rašiho z Hlasu-SD. Hlasovanie je naplánované v stredu po 17.00 h.



„Chceli by sme vyzvať poslancov v koalícii, aby použili svedomie a vlastné presvedčenie. Podľa mnohých koaličných poslancov nie je Richard Raši dobrým nominantom do tejto pozície,“ uviedol na tlačovej konferencii líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Upozornil tiež, že v koalícii sa o nominácii na tento post skoro rok hádali a šéfom NR SR chcel byť aj líder SNS Andrej Danko.



Matovič pripomenul zistenia Nadácie Zastavme korupciu. Tá informovala o zákazke za 29 miliónov eur pre firmu, v ktorej je jedným z konečných vlastníkov Rašiho švagor. Ide o projekt integrovaného cestovného lístka a platí ho ministerstvo dopravy z plánu obnovy. Nadácia sa odvoláva na štátnych analytikov, podľa ktorých je projekt predražený a javí známky zákazky šitej na mieru vybranej firme. „Richard Raši bol v čase uzavretia zákazky ministrom informatizácie,“ napísala nadácia na sociálnej sieti. Raši v reakcii uviedol, že nadácia robí „zákernú politickú kampaň“. Odmietol akékoľvek spájanie jeho osoby s tendrom na inom rezorte či prepojenie na danú firmu.



Líder hnutia Slovensko zároveň tvrdí, že keď bol Raši ministrom zdravotníctva, dochádzalo k rozkrádaniu peňazí v tomto odvetví. "Raši je hanbou v každej pozícii, v ktorej pôsobil," povedal Matovič. Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) pripomenula, že Raši ako minister investícií vyčerpal málo eurofondov a to, čo sa nevyčerpá, Slovensku prepadne.



Funkcia predsedu parlamentu je neobsadená od apríla 2024, keď vtedajší šéf parlamentu Peter Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Odvtedy je riadením NR SR poverený jej podpredseda Peter Žiga (Hlas-SD). Post šéfa parlamentu patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu-SD. Voľba sa mesiace odkladala, keďže v koalícia nebola napevno dohodnutá na podpore jedného kandidáta.



Raši sa do parlamentu vrátil po odchode z čela ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Na poste ministra ho na základe koaličných dohôd nahradil Samuel Migaľ (nezávislý).