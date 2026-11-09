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Hnutie Slovensko vyzýva na hlasovanie proti novele Trestného poriadku
Šipoš osobitne apeloval na nezaradených poslancov Jána Ferenčáka, Petra Slyška, Tomáša Tarabu, Romana Malatinca a Janu Bittó Cigánikovú, ktorých hlasy môžu byť podľa neho rozhodujúce.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Hnutie Slovensko vyzýva všetkých opozičných poslancov, aby sa v utorok (10. 11.) zúčastnili na prípadnom hlasovaní o novele Trestného poriadku a hlasovali proti jej prijatiu. Podľa hnutia môže byť pri rozhodovaní dôležitý každý poslanecký hlas. Uviedol to predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš.
Hnutie deklaruje, že navrhovanú legislatívnu úpravu nepodporí. Šipoš osobitne apeloval na nezaradených poslancov Jána Ferenčáka, Petra Slyška, Tomáša Tarabu, Romana Malatinca a Janu Bittó Cigánikovú, ktorých hlasy môžu byť podľa neho rozhodujúce. „Bude sa počítať každý jeden poslanecký hlas,“ zdôraznil.
Šipoš zároveň vyzval zákonodarcov, aby sa hlasovaniu nevyhýbali a svoj postoj k návrhu vyjadrili priamo v parlamente. Podľa neho bude dôležité, či poslanci svoje verejné vyhlásenia premietnu aj do konkrétneho hlasovania.
Novela Trestného poriadku z dielne Ministerstva spravodlivosti SR je v parlamente v druhom čítaní. Navrhovaná úprava má zmeniť doterajší systém poskytovania benefitov spolupracujúcim osobám, takzvaným kajúcnikom. Po novom by ich mali získavať až v súdnej fáze trestného konania, a to formou mimoriadneho zníženia trestu alebo upustenia od potrestania. Poslanci majú v utorok (10. 11.) pokračovať v rozprave o návrhu.
Hnutie deklaruje, že navrhovanú legislatívnu úpravu nepodporí. Šipoš osobitne apeloval na nezaradených poslancov Jána Ferenčáka, Petra Slyška, Tomáša Tarabu, Romana Malatinca a Janu Bittó Cigánikovú, ktorých hlasy môžu byť podľa neho rozhodujúce. „Bude sa počítať každý jeden poslanecký hlas,“ zdôraznil.
Šipoš zároveň vyzval zákonodarcov, aby sa hlasovaniu nevyhýbali a svoj postoj k návrhu vyjadrili priamo v parlamente. Podľa neho bude dôležité, či poslanci svoje verejné vyhlásenia premietnu aj do konkrétneho hlasovania.
Novela Trestného poriadku z dielne Ministerstva spravodlivosti SR je v parlamente v druhom čítaní. Navrhovaná úprava má zmeniť doterajší systém poskytovania benefitov spolupracujúcim osobám, takzvaným kajúcnikom. Po novom by ich mali získavať až v súdnej fáze trestného konania, a to formou mimoriadneho zníženia trestu alebo upustenia od potrestania. Poslanci majú v utorok (10. 11.) pokračovať v rozprave o návrhu.