< sekcia Slovensko
Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta, aby nepodpísal novelu o hazarde
Predseda poslaneckého klubu Slovensko-Za ľudí Michal Šipoš uviedol, že Pellegrini je momentálne ticho a nikto nevie, kde je.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. októbra (TASR) - Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách. Na nedeľnej tlačovej konferencii to uviedol predseda poslaneckého klubu Slovensko-Za ľudí Michal Šipoš.
„Momentálne je Pellegrini ticho, nikto nevie, kde ten človek je a my ho vyzývame, aby nepodpísal tento hanebný zákon, ktorý len rozprestrel červený koberec hazardu na Slovensku,“ povedal Šipoš. Myslí si, že schválenie novely v parlamente bol „obchod“ medzi koaličnými partnermi výmenou za podporu štátneho rozpočtu na budúci rok.
Parlament vo štvrtok (23. 10.) večer definitívne schválil novelu zákona o hazardných hrách. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní, za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných zákonodarcov. Schválená novela podľa ministerstva cestovného ruchu a športu, pod ktoré patrí aj národná lotériová spoločnosť Tipos, reaguje na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu. Zároveň zavádza efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok.
„Momentálne je Pellegrini ticho, nikto nevie, kde ten človek je a my ho vyzývame, aby nepodpísal tento hanebný zákon, ktorý len rozprestrel červený koberec hazardu na Slovensku,“ povedal Šipoš. Myslí si, že schválenie novely v parlamente bol „obchod“ medzi koaličnými partnermi výmenou za podporu štátneho rozpočtu na budúci rok.
Parlament vo štvrtok (23. 10.) večer definitívne schválil novelu zákona o hazardných hrách. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní, za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných zákonodarcov. Schválená novela podľa ministerstva cestovného ruchu a športu, pod ktoré patrí aj národná lotériová spoločnosť Tipos, reaguje na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu. Zároveň zavádza efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok.