Boris Kollár: Hnutie Sme rodina stojí za M. Borguľom

Na snímke poslanec NR SR Martin Borguľa (Sme rodina) počas tlačovej konferencie na tému - Reakcia hnutia Sme rodina na obvinenia poslanca NR SR Martina Borguľu 27. apríla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 27. apríla (TASR) - Hnutie Sme rodina stojí za poslancom Národnej rady (NR) SR Martinom Borguľom (Sme rodina). Na stredajšej tlačovej konferencii to vyhlásil šéf hnutia a parlamentu Boris Kollár. Kritizoval, že o údajnom obvinení Borguľu vedia médiá, zatiaľ čo poslanec ešte nedostal žiadne uznesenie a o ničom nevie. Kollár sa pýta, či toto znamená návrat právneho štátu, čo bola ich ambícia pri vstupe do vládnej koalície. Kritizoval aj ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO).Kollár zatiaľ nepovedal, ako budú poslanci Sme rodina hlasovať o návrhu na odvolanie Mikulca.vyhlásil s tým, že poslanci budú o tom ešte hovoriť na zasadnutí klubu.Šéf Sme rodina kritizoval, že policajný prezident Štefan Hamran verejne povedal, že má dôjsť k obvineniu koaličného poslanca, no Borguľa o ničom doteraz nevie.pýtal sa.Borguľa je podľa vlastných slov v rovine poškodeného. Na tlačovej konferencii priblížil, ako čelil nátlaku počas kampane pred komunálnymi voľbami v roku 2018, keď kandidoval na starostu bratislavskej mestskej časti Staré Mesto.uviedol s tým, že peniaze zaplatil.Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský ozrejmil, že Borguľu pred komunálnymi voľbami v roku 2018 vydierali a musel zaplatiť výpalné policajtom.skonštatoval. Borguľa podľa Pčolinského nedával žiaden úplatok, no musel zaplatiť výpalné.Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) mal v rámci minulotýždňovej akcie Inferno - 8. kruh obviniť aj Borguľu. Polícia doplnila, že medzi obvinenými je aj poslanec NR SR. Meno však nekonkretizovala. V rámci akcie Inferno - 8. kruh obvinil vyšetrovateľ dokopy päť fyzických a jednu právnickú osobu. Akcia podľa polície súvisela s dokumentovaním korupčnej trestnej činnosti.