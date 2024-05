Hnutie Socialisti.sk chce vzdorovať voči snahám zatiahnuť EÚ do vojny

Bratislava 28. mája (TASR) - Zachovanie suverenity členských štátov, ekonomika vzájomnej spolupráce či vzdor proti snahám o zatiahnutie Európskej únie (EÚ) do vojenského konfliktu na Ukrajine sú prioritami hnutia Socialisti.sk, s ktorými sa uchádza o hlas voličov v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Rozhovor s hnutím je súčasťou série rozhovorov s politickými subjektmi, ktoré kandidujú vo voľbách do EP.











-Aké sú hlavné priority vašej strany pre voľby do EP?-







V blízkej budúcnosti sa bude rozhodovať o tom, či bude EÚ, alebo jej časť zatiahnutá do ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Našou prioritou je vzdorovať týmto snahám. V hnutí Socialisti.sk sme presvedčení, že EÚ má byť prostredníkom medzi bojujúcimi stranami, nie súčasťou jednej z nich. Cieľom EÚ má byť čo najskoršie mierové riešenie, nie vojenská porážka geopolitického konkurenta.



Druhý cieľ súvisí s tým, že naše hnutie presadzuje ekonomiku vzájomnej spolupráce a pomoci, nie ekonomiku dravej konkurencie a podvodov. Základom EÚ je privatizácia a podpora súkromného sektora. Kúsok po kúsku musíme z verejných služieb ukrajovať v prospech súkromníkov na úkor kvality. Na muške sú služby od železníc až po zdravotníctvo. Pravidlá Európskej únie vedome oslabujú verejný sektor a zväzujú štátom ruky. V EP chceme tento frontálny útok brzdiť, ako to len pôjde. Rovnako sa postavíme proti fosílnej lobby a im podobným - budúcnosť planéty a jej druhov je viac než zisk.



Tretia vec, ktorej chceme venovať svoje úsilie, je zachovanie suverenity členských štátov. Brusel je nevyhnutné posilňovať. No nie na úkor členských štátov. Priestor na posilňovanie Únie vidíme vo zvyšovaní jej nezávislosti od USA. Pretože v súčasnosti je EÚ slepým črevom Washingtonu. To sa týka ako zahraničnej, tak aj bezpečnostnej či ekonomickej politiky. Nezávislejší Brusel znamená silnejšiu a rešpektovanejšiu Úniu.











-V čom môže EP pomôcť Slovensku?-







Pýtal by som sa skôr tak, ako môže pomôcť Slovákom a Slovenkám. Pretože máme dostupné množstvo štatistík, z ktorých vidno, že na Slovensku sa preinvestovali miliardy eur v rôznych projektoch. Realita je však taká, že v mnohých regiónoch obyvatelia neregistrujú v každodennom živote kvalitatívny posun.



Treba si uvedomiť, že Európska únia nespája národy pre spoluprácu a porozumenie, ale spája ich preto, aby ich monopoly čo najefektívnejšie vycicali. Na rovnom hracom poli vyhráva silnejší hráč a inak tomu nie je ani v EÚ. Slovensko, spolu s Českom a ďalšími okolitými krajinami, je len montážnou halou Európy a zdrojom lacnej pracovnej sily. Kým my sa tešíme z eurofondov, západný kapitál z našej práce vysáva dvakrát toľko hodnoty v ziskoch z našich ľudí a dividendách.



Chceme byť hlasom závislých ekonomík strednej a východnej Európy. Budeme robiť všetko pre to, aby pracovná sila nebola len zdrojom násobenia ziskov za rovnaký či dokonca vyšší pracovný výkon ako v zahraničí. Túto požiadavku budeme presadzovať zhora tlačením na legislatívu spolu s ďalšími europoslancami za frakciu The Left, ale aj zdola podporou zamestnancov, ich požiadaviek aj za cenu štrajkov naprieč Európou. Legislatíva v EÚ musí byť rovnaká pre všetkých pracujúcich.











-Čo priniesla EÚ občanom, kam sa Slovensko posunulo za 20 rokov členstva v Únii?-







Počas turbulentných 90. rokov začal na Slovensku priemysel upadať, či už v dôsledku tunelovania, alebo nízkej konkurencieschopnosti. Vstup Slovenska do EÚ uľahčil vstup zahraničných investorov na slovenský trh, čím sa slovenský priemysel opäť postavil na nohy. Avšak nešlo o nezištnú pomoc - za každé euro získané z eurofondov takmer dve eurá tečú v podobe dividend do zahraničia. Navyše, takto obnovený priemysel nedokáže dôstojne uživiť pracujúcich, keďže sa spolieha na "prácu s nízkou pridanou hodnotou". EÚ pomohla Slovensku preklenúť náročné transformačné obdobie, no v súčasnosti pravidlá EÚ, či už obmedzovanie verejného sektora, alebo nútené privatizácie verejných služieb, znemožňujú ďalší posun vpred.











-V akej politickej frakcii EP chce vaša strana pôsobiť v prípade zvolenia?-







Europoslanec za hnutie Socialisti.sk bude súčasťou frakcie The Left združujúcou robotnícke a radikálne ľavicové strany. Táto frakcia je ako jediná v europarlamente konfederačná. To znamená, že rešpektuje rozmanitosť osobností a názorov svojich poslancov. Tí teda môžu hlasovať, ako uznajú za vhodné, a nie sú viazaní rozhodnutím celej frakcie. Tento princíp je pre nášho voliča garanciou toho, že v europarlamente budeme hlasovať podľa svojho presvedčenia a záujmov Slovenska a jeho obyvateľov.











UPOZORNENIE: TASR požiadala o rozhovor všetky kandidujúce subjekty.