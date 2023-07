Hnutie Vlastenecký blok predstavilo svojich kandidátov i priority

Bratislava 26. júla (TASR) - Mimoparlamentné hnutie Vlastenecký blok povedie do predčasných parlamentných volieb jeho predseda Ivan Stanovič. Dvojkou bude podpredseda hnutia Marián Soukup. Nasleduje mediátorka Eva Copáková, učiteľka Daniela Zemanová, ekonómka Dana Kavorová a operný a koncertný sólista Ivan Ožvát, ktorý je zároveň lídrom kampane. Informovali o tom na stredajšej tlačovej konferencii. Za svoje priority označujú rodinu, zdravotníctvo, zmenu riadenia štátu i volebného systému.



Sedmičkou na kandidátke strany je dôchodca, politik, spisovateľ a bývalý poslanec Národnej rady SR Arpád Matejka. Číslo osem má podnikateľ v stavebníctve Milan Holič, z deviateho miesta kandiduje stredoškolský učiteľ Ľubomír Mores. Prvú desiatku uzatvára invalidná dôchodkyňa Iveta Komzalová.



"Problémov je veľa. Chceme ísť mierovou a slušnou cestou. Nech zavládne pokoj a láska, ale aj rozum a prezieravosť," skonštatoval Ožvát zdôrazňujúci zároveň trpezlivosť, kultivovanosť či odbornú erudovanosť. Problémy občanov chcú riešiť konštruktívne, deklarujú, že nie sú extrémistami.



Hnutie zdôrazňuje potrebu razantnej politickej a spoločenskej zmeny na Slovensku. Medzi ich zásadné body programu patrí rodina ako základ štátu a záruka výchovy. Nevyhnutné kroky sľubujú aj v oblasti zdravotníctva. Požadujú zvýšenie platov nielen zdravotníkov, ale aj pre všetkých pracujúcich o 100 percent, rovnako tak zvýšenie dôchodkov. Peniaze na to chcú získať tým, že sa nebude "kradnúť a spreneverovať."



Hnutie sa chce zamerať aj na zásadnú zmenu riadenia štátu i zmenu volebného systému. Jednou z priorít hnutia je tiež hmotná, majetková a trestnoprávna zodpovednosť politikov, ako aj všetkých, ktorí pracujú v štátnej správe vrátane dvojnásobnej trestnej sadzby. "Máme program pre ľudí, pre štát a pre budúcnosť," odkazuje hnutie. Kampaň chce financovať z vlastných peňazí.



V súvislosti s členstvom v EÚ a NATO hnutie hovorí, že si treba preštudovať všetky medzinárodné zmluvy. V prípade, že by bola EÚ príčinou rozpadu slovenskej ekonomiky či duchovného rozpadu, iniciovať chce referendum o vystúpení z EÚ. Na margo NATO poznamenali, že by pre Slovensko bola najlepšia neutralita.