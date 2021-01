HOAX: Dvaja lekári z ružinovskej nemocnice nemali problémy po očkovaní

Bratislava 29. januára (TASR) - Tisíce ľudí zdieľali v druhej polovici januára 2021 na Facebooku nepodložené tvrdenia, podľa ktorých údajne mali dvaja lekári z Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) v Ružinove a štyri zdravotné sestry vážne vedľajšie účinky po podaní vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Obaja lekári toto tvrdenie vyvrátili a nemocnica ho označila za hoax. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Facebookový profil s menom Mario Slovien zdieľal 19. januára 2021 príspevok, v ktorom sa uvádzalo, že MUDr. Hudák po druhom očkovaní skolaboval a leží na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení (ARO). V zlom stave podľa príspevku zostali po druhom očkovaní aj MUDr. Mráz a tiež štyri zdravotné sestry. Príspevok mal viac ako 2100 zdieľaní.



Celkovo podľa zistení agentúry AFP zdieľalo správu o údajných vážnych komplikáciách po očkovaní druhou dávkou vakcíny proti COVID-19 medzi zdravotným personálom v ružinovskej nemocnici viac ako 4000 slovenských používateľov Facebooku.



Z uvedeného príspevku nie je automaticky jasné, ktorú nemocnicu mal autor na mysli. Z kontextu však vyplynulo, že ide o Univerzitnú nemocnicu Bratislava v Ružinove, v ktorej naozaj pracujú chirurg Peter Hudák a anestéziológ Peter Mráz. Tvrdenia z príspevku sú však nepravdivé a už 20. januára 2021 ich vyvrátila na svojej facebookovej stránke nielen UNB, ale aj Polícia SR.



V stanovisku nemocnice sa píše: "UNB sa vyhradzuje voči tvrdeniam, ktoré sa objavili na sociálnej sieti o tom, že naši lekári, ktorí boli v tomto statuse menovaní, skončili na ARO po druhom očkovaní. Je to klamstvo a lekári, ktorí boli v tomto hoaxe menovaní, zvažujú trestné oznámenie. Čo sa týka štyroch zdravotných sestier, ktoré údajne mali po druhom očkovaní vysoké horúčky, nevieme sa k tomuto vyjadriť, pretože autor tohto hoaxu nešpecifikuje, o ktorú nemocnicu ide."



Stanovisko ďalej uvádza, že horúčka je bežný vedľajší účinok vakcíny a v žiadnom prípade nejde o nič neobvyklé, z čoho by mali mať ľudia strach. Podľa nemocnice je medzi zdravotníkmi o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vysoký záujem, pretože si uvedomujú, že je najúčinnejším opatrením voči pandémii.



Lekári Peter Hudák a Peter Mráz poskytli svoje stanovisko televízii JOJ v rámci krátkeho spravodajského vstupu. "Bol som z toho sám prekvapený, lebo som sa v tom čase cítil pomerne dobre. Rozhodne som nebol hospitalizovaný, ani nikam dovezený, ani som nemal závažnú reakciu, aká sa tam opisovala," opísal svoju situáciu pre TV JOJ Peter Mráz.



"Absolútne sa to nezlučovalo s pravdou," reagoval chirurg Peter Hudák. "Ja sám som mal po aplikácii druhej vakcíny alergickú reakciu, avšak medzitým som už odslúžil jednu službu a momentálne som doma a cítim sa absolútne v pohode, to očkovanie odporúčam ako lekár všetkým," uviedol.



Keďže v televíznej reportáži nebolo vidno tváre lekárov, AFP oslovila Mráza aj Hudáka prostredníctvom FB messengeru a SMS. Obaja lekári pre agentúru potvrdili autenticitu svojich vyjadrení pre TV JOJ.



Na sociálnej sieti sa šírila aj dvojminútová audionahrávka, v ktorej ženský hlas popisuje, ako obaja lekári z Ružinova údajne dostali po druhej dávke vakcíny aj anafylaktický šok.



Hudák pre AFP uviedol: "Nemal som anafylaktický šok, len stredne závažnú alergickú reakciu." Pociťoval sťažené prehĺtanie, triašku a bolesť hlavy. Opuch, triaška, bolesť hlavy či zväčšené lymfatické uzliny sú však v príbalovom letáku vakcíny Pfizer-BioNTech uvedené ako vedľajšie účinky. Aj doktor Mráz pre AFP vyvrátil, že by bol dostal anafylaktický šok.



Ministerstvo zdravotníctva SR komentovalo audionahrávku 27. januára aj na Facebooku. "V Univerzitnej nemocnici Bratislava neevidujeme ani jeden prípad anafylaktického šoku po podaní vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Nie je pravda, že by niektorí zdravotníci po podaní vakcíny museli byť hospitalizovaní na ARO. Lekári, ktorí boli menovaní v hoaxe, sa rozhodli podať trestné oznámenie," uviedla hovorkyňa univerzitnej nemocnice Eva Kliská.