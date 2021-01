HOAX: Experiment s Coca-Colou nedokazuje, že testy sú nespoľahlivé

Bratislava 11. januára (TASR) - Desaťtisíce používateľov Facebooku zdieľali v decembri 2020 video rakúskeho poslanca, ktorý pred kolegami v parlamente predvádzal vyhodnotenie antigénového testu na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 v Coca-Cole. Test vyšiel ako pozitívny, čo malo slúžiť ako dôkaz, že antigénové testy nie sú spoľahlivé. Nie je to pravda. Podľa odborníkov, ktorých agentúra AFP kontaktovala, nebol test na videu prevedený správne. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Video ukazuje rakúskeho poslanca Michaela Schnedlitza, člena Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), ktorý 10. decembra 2020 pred poslancami predviedol experiment. Namočil vatovú tyčinku do pohára s Coca-Colou a vzorku naniesol na antigénový test s tým, že chcel ukázať, ako zavádzajúce tieto testy sú. Po niekoľkých minútach test skontroloval a prehlásil: "Pán predseda, máme problém. V parlamente máme pozitívny prípad koronavírusu, keďže tejto Coca-Cole vyšiel pozitívny test." Na videu však výsledok testu nie je vidieť.



Tvrdenie, že antigénový test pri nanesení Coca-Coly vyjde pozitívne, a tým pádom je nespoľahlivý, je podľa AFP nepravdivé. Podľa Berta Niestersa, profesora mikrobiológie a prednostu klinickej virológie v univerzitnej nemocnici v holandskom Groningene, môžu rôzne látky pri antigénových testoch spôsobiť pozitívny výsledok. "To však ešte nič neznamená v prípade, že bol test použitý nesprávnym spôsobom." uviedol pre AFP 14. decembra 2020. "Dokazuje to len to, že pokiaľ použijete test iným ako presne definovaným spôsobom, nedostanete nikdy spoľahlivý výsledok," dodal Niesters.



S tým súhlasí aj profesor Austrálskej národnej univerzity (ANU) Peter Collignon, mikrobiológ a špecialista na infekčné ochorenia z nemocnice v Canberre. "Pokiaľ nebudete presne dodržiavať inštrukcie, vyjde vám omnoho viac chybných výsledkov, či už falošne pozitívnych alebo falošne negatívnych," povedal pre AFP 23. decembra 2020.



Aj imunológovia a biochemici, na ktorých sa AFP obrátila, potvrdili, že podobné experimenty nič nedokazujú.



Thomas Decker, profesor imunobiológie na Viedenskej univerzite, uviedol: "Nie je ťažké zmanipulovať podmienky pre tieto testy tak, aby vykázali nesprávne výsledky. Test je určený pre špecifické podmienky umožňujúce, aby sa protilátky naviazali na antigény, nie na to, aby reagovali na kadejaké lepkavé jedlo. To už sa rovno môžete sťažovať, že vám auto nenaštartovalo potom, čo ste nádrž naplnili lekvárom."



Annette Beck-Sickingerová, profesorka biológie na univerzite v Lipsku, uviedla: "Test môže byť spoľahlivý iba ak je použitý za správnych podmienok." V prípade antigénových testov sa jedná napríklad o to, že musí byť použitý stabilizačný, tzv. pufrovací, roztok, do ktorého sa vzorka zamieša.



Dôležitosť pufrovacieho roztoku spomínal pre Denník N aj slovenský vedec a prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave Peter Celec. "Účelom pufrovacieho roztoku je udržať pH stabilné," povedal Celec. Ak sa roztok nepoužije, tak sa podľa Celeca nemožno čudovať, že test nefunguje správne.



Po vystúpení poslanca Schnedlitza vyhlásil rakúsky výrobca antigénových testov Dialab, že politik nepoužil test správne. Spoločnosť 12. decembra 2020 zverejnila na Facebooku video korektne vykonaného testu na prítomnosť koronavírusu v Coca-Cole, pričom výsledok testu bol negatívny.



"Pre správne vykonaný test treba vzorku najskôr dôkladne rozmiešať v roztoku, ktorý udržuje stabilné pH," uvádza sa v príspevku.