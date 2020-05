HOAX: Koronavírus nie je vypúšťaný lietadlami

Bratislava 10. mája (TASR) - Na sociálnu sieť Facebook bolo zdieľané video, podľa ktorého malo dôjsť k vypúšťaniu vírusu na ľudí prostredníctvom lietadla. V skutočnosti ide o tri roky starú videonahrávku Boeingu 787 Dreamliner. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Facebookový profil so slovenským menom Viera Holubova uverejnil 21. marca 2020 video - zachytávajúce lietadlo, za ktorým sa tvorí výrazný oblak vodnej pary a splodín leteckých motorov. K popisku k videu sa na profile uvádzalo, že lietadlo vypúšťa na ľudí vírus a v závere sa spomína sprisahanie, v súvislosti s fenoménom chemtrails. Ide však o známy hoax. Text k videu zjavne naráža na pandémiu nového koronavírusu, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19. Koncom marca malo video viac ako 3500 zdieľaní a na Facebooku ho videlo vyše 35.000 ľudí.



Akékoľvek prepojenie videa s nákazou koronavírusom je však hoax. Oblak, ktorý sa za lietadlom tvorí, je ukážkou contrails - kondenzačných čiar, ktoré sú zložené z vodnej pary a splodín leteckých motorov, bežne sa tvoriacich za lietadlami na oblohe.



Reverzným hľadaním pomocou nástroja na analýzu obrázkov a videí InVID agentúra AFP objavila, že originál videa je takmer tri roky starý. Pôvodne bolo video nakrútené na YouTube používateľom LouB747 19. júna 2017 a má viac ako 1,7 milióna zhliadnutí. Jeho video nesie názov "RARE Contrails | Early morning 787 Dreamliner" (Nezvyčajné kondenzačné stopy | 787 Dreamliner skoro ráno).



Pri ďalšom skúmaní AFP zistila, že pod pseudonymom LouB747 sa skrýva americký pilot Lou Boyer, ktorý je kapitánom NCA (Nippon Cargo Airlines), japonskej nákladnej leteckej spoločnosti, pre ktorú skutočne lieta na lietadle typu Boeing 747.



Obdobné tvrdenie s rozprašovaním koronavírusu sa objavilo aj v popise videa používateľa s menom Simona Sarayova, ktorá ho zverejnila 20. marca 2020 a zdieľalo ho viac ako 1100 ľudí. Témou videa je opäť fenomén chemtrails.



Druhé video je montážou a obsahuje aj ďalšie videá lietadiel, za ktorými sa tvoria kondenzačné čiary, a okrem iného aj fotografiu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v lietadle.



Túto vyhotovili počas leteckej výstavy ILA 2014 v Berlíne, pri ktorej kancelárka spoločne s prezidentom spoločnosti Airbus navštívila trup testovacieho lietadla Airbus A350 XWB a nádoby, ktoré sú na videu, sú naplnené vodou a slúžia na simuláciu nákladu. Fotografiu z tej istej udalosti si na svoju stránku zavesila aj nemecká vláda.



Contrails, z anglického "condensation trails", alebo kondenzačné stopy sú umelé oblaky, vznikajúce za motormi lietadiel vo výškach niekoľko kilometrov nad zemským povrchom, t.j. v prostredí, kde je vonkajšia teplota spravidla pod -50 °C. Pri takej teplote sa plynné častice pary a splodín okamžite premieňajú na miniatúrne kvapôčky či kryštáliky ľadu, ktoré voľným okom môžu pripomínať oblaky typu cirrus i cirrocumulus.



Proces vzniku kondenzačných stôp či faktory ovplyvňujúce to, ako vyzerajú, dôkladne opísal pre Český hydrometeorologický ústav letecký meteorológ Petr Dvořák. Vo svojom článku okrem iného píše: "Domnienky, že dopravné lietadlá vo veľkých výškach rozprašujú aj iné chemikálie než tie, ktoré sú produktom spaľovania bežného leteckého paliva, sú nezmyselné. Žiadne chemtrails, ako sa tieto vymyslené a ničím nepodložené javy nazývajú v neodborných kruhoch, neexistujú."



Hoax o tom, že by contrails mali obsahovať akékoľvek iné nebezpečné chemikálie, okrem splodín leteckých motorov a vodnej pary, vyvrátila v minulosti aj Polícia SR. V krátkom videu vysvetľujúcom tento fenomén sa k divákom prihovoril pilot Dalimír Pišťanský, riaditeľ letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.