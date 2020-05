HOAX: Mobilná technológia 5G nemá nič spoločné s novým koronavírusom

Bratislava 6. mája (TASR) - Na internete a slovenských sociálnych sieťach sa od začiatku marca 2020 objavujú nepravdivé konšpiračné teórie, ktoré zdieľali tisíce ľudí. Podľa nich má mobilná technológia 5G prispievať k šíreniu nového koronavírusu. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Hlavný denník zdieľal 2. marca článok s titulkom Zvláštne súvislosti medzi koronavírusom a 5G sieťou, v ktorom dáva do súvislosti nový koronavírus a ochorenie COVID-19 s tým, že Wu-chan, kde sa vírus prvýkrát objavil, bol jedným z miest, kde mala Čína testovať 5G sieť novej generácie.



Článok vychádza z textu na The Freedom Articles, stránke v angličtine, ktorá samú seba nazýva "alternatívnym médiom" a ponúka "nezávislé spravodajstvo". Príspevok na Hlavnom denníku sa tiež odvoláva na "štúdiu" konšpirátorov Marka Steela a Barrieho Trowera, ktorí sú občianskymi aktivistami proti zavádzaniu 5G v Spojenom kráľovstve.



Trower sám seba označuje za britského mikrovlnného zbraňového experta na dôchodku a technológiu 5G podľa neho testoval Sovietsky zväz prvýkrát v 70. rokoch minulého storočia. Steele sa zviditeľnil tým, že vo svojom anglickom meste Gateshead viedol kampaň proti osádzaniu vysielačov mobilných sietí 5G, pretože mali podľa neho spôsobovať krvácanie z nosa či spontánne potraty.



Od Hlavného denníka skopírovali článok stránka Infovojna.sk a portál Extra plus. Samotný text článku či obdobné tvrdenia o tom, ako technológia 5G prispieva k nákaze alebo spôsobuje ochorenie COVID-19, boli zdieľané aj voľne na Facebooku.



Technológia 5G je ďalšou generáciou bezdrôtových mobilných sietí, ktorá funguje prostredníctvom nových rádiových frekvencií. Očakáva sa, že vďaka rýchlejšiemu pripojeniu a šírke pásma, než aké má technológia 4G, umožní väčšie používanie internetu vrátane pripojených domácich spotrebičov, autonómnych automobilov či automatizovaných tovární.



Južná Kórea bola prvou krajinou, ktorá spustila komerčnú 5G sieť v apríli 2019. Koncom októbra 2019 Čína oficiálne spustila komerčnú prevádzku 5G siete v 50 mestách vrátane Wu-chanu.



Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, sa však nezačal šíriť v Južnej Kórei, ktorá ako prvá spustila 5G sieť. Okrem toho vírus sa šíri aj v mnohých krajinách, ktoré ešte neinštalovali siete 5G, napríklad v Malajzii, Iráne, Francúzsku, Singapure alebo Nigérii.



Odborníci a medicínski experti pre AFP potvrdili, že technológia 5G nemá žiadnu spojitosť s vypuknutím a šírením vírusových ochorení.



Výskumný pracovník University of Surrey Fabien Heliot, ktorý sa špecializuje na dosahy elektromagnetického žiarenia v bezdrôtovej komunikácii, vysvetlil, že "5G rovnako ako predchádzajúce generácie mobilných komunikačných systémov je technológia na báze RF (rádiofrekvencií), ktorá využíva elektromagnetické vlny na prenos informácií; elektromagnetické vlny sú samy osebe neionizujúcim žiarením". Ďalej uviedol, že žiarenie 5G nie je ani zďaleka také silné ako žiarenie pri CT alebo röntgene, ktoré sa bežne používajú v medicíne.



Profesor Malcolm Sperrin, riaditeľ Ústavu lekárskej fyziky a klinického inžinierstva z univerzitných nemocníc v Oxforde, pre AFP povedal, že medzi použitím frekvencií 5G a vírusom COVID-19 alebo iným biologickým vírusom alebo baktériou neexistuje žiadne rozumné spojenie. "Predpokladaná korelácia medzi 5G a vývojom nákazy COVID-19 v Číne odhaľuje úplné nepochopenie rozdielu medzi kauzalitou a náhodnou zhodou okolností," povedal Sperrin.



Internetová stránka Svetovej zdravotníckej organizácie uvádza, že "za posledné dve desaťročia sa vykonalo veľké množstvo štúdií s cieľom posúdiť, či mobilné telefóny predstavujú potenciálne riziko pre verejné zdravie. Dodnes sa nezistili žiadne nepriaznivé účinky na zdravie spôsobené používaním mobilných telefónov".