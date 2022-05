TASR a AFP upozorňujú na hoax

Paríž/Bratislava 18. mája (TASR) - Začiatkom mája 2022 sa na slovenskom Facebooku šírila fotografia, podľa ktorej si údajne v apríli tohto roku ukrajinské deti v Ľvove pripomínali narodeniny Adolfa Hitlera tým, že na námestí vytvorili obrazec hákového kríža. To však nie je pravda, fotografia pochádza z roku 2016 a vznikla v ruskom meste Penza. Študenti na nej sú zoradení v tvare čísla 55, čím si pripomínali 55. výročie Gagarinovho letu do vesmíru. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Reverzným vyhľadávaním podľa fotografie zoradených žiakov sa agentúre AFP podarilo dohľadať rovnaké fotografie v článkoch z 12. apríla 2016 ruských médií ako Vesti.ru či spravodajský portál ruského mesta Penza. Podľa týchto zdrojov bola udalosť spojená s pripomenutím si výročia prvého letu človeka do vesmíru. Študenti na fotografii neboli zoradení v tvare hákového kríža, ale v tvare čísla 55.



V článkoch z toho obdobia sa písalo: "Hromadná akcia 'Dobytie vesmíru' sa v utorok 12. apríla konala v centre Penzy na počesť prvého letu človeka do vesmíru. Vrchol podujatia bolo možné vidieť zo strechy Domu mládeže. Účastníci flash-mobu sa zoradili v tvare čísla 55, čím si pripomenuli 55. výročie prvého letu človeka do vesmíru a zároveň vypustili k oblohe balóny."



Jurij Gagarin bol prvým človekom, ktorý vzlietol do vesmíru. Na palube kozmickej lode Vostok odštartoval 12. apríla 1961 z kozmodrómu Bajkonur, obletel Zem a po viac ako 100 minútach pristál juhozápadne od mesta Engeľs v Saratovskej oblasti.



Na nepravdivé tvrdenia o fotografii upozornila aj internetová stránka slovenskej polície Hoaxy a podvody a tiež ruská fact-checkerská organizácia Provereno.