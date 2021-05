TASR a AFP upozorňujú na hoax

Bratislava 17. mája (TASR) - Tisíce používateľov Facebooku zdieľali v prvej polovici mája 2021 video, v ktorom nemecký lekár Rolf Kron uviedol nepravdivé informácie o pandémii koronavírusu. Tvrdil, že 99 percent ľudí nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 nevykazuje žiadne príznaky alebo že v uplynulom roku sa nezvýšila celosvetová úmrtnosť, či napríklad aj to, že lekári a nemocnice zarábajú tučné sumy na pacientoch s diagnózou COVID-19. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Jeho tvrdenie o tom, že 99 percent ľudí, ktorí mali pozitívny test na koronavírus, nevykazuje žiadne príznaky, je v rozpore s údajmi nemeckého Inštitútu Roberta Kocha (RKI) aj so štúdiou Bernskej univerzity. RKI každý utorok zverejňuje údaje o počte nakazených vrátane prípadov, keď pacient s pozitívnym výsledkom testu nevykazuje žiadne príznaky typické pre COVID-19. Maximálna hodnota bola doteraz zistená v auguste 2020, keď nevykazovalo žiadne príznaky 34,5 percenta nakazených. Priemerná hodnota pre rok 2021 je 18,6 percenta, zatiaľ čo v minulom roku to bolo 15,7 percenta. Podobné číslo sa objavilo aj v štúdii Bernskej univerzity publikovanej v lekárskom časopise Plos Medicine v septembri 2020. V štúdii sa píše: "Podiel ľudí, ktorí sa nakazili vírusom SARS-CoV-2 a nevykazujú žiadne príznaky po celý čas infekcie, je odhadovaný na 20 percent."



Zavádzajúce je tvrdenie, že vplyv choroby COVID-19 sa nelíši od každoročnej chrípkovej sezóny. Je pravda, že chrípka a COVID-19 majú podobné príznaky. Podľa RKI sa závažnosť oboch chorôb značne líši a podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) tento rozdiel spočíva najmä v rýchlejšom šírení covidu. "COVID-19 sa šíri ľahšie ako chrípka a u niektorých ľudí vyvoláva ťažšie ochorenie," píše sa stránke CDC.



Podľa RKI sú pacienti s diagnózou COVID-19 na oddelení intenzívnej starostlivosti v priemere mladší než podobní pacienti s chrípkou. Ťažké prípady strávia na pľúcnej ventilácii dvakrát viac času ako pacienti s chrípkou. Z takýchto pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti umiera podstatne viac na COVID-19 (21 percent) než na chrípku (12 percent).



Vo videu zaznie tvrdenie, že nikde na svete nebola zaznamenaná zvýšená úmrtnosť. Analýza nemeckého spolkového štatistického úradu Destatis však ukazuje, že v roku 2020 dochádzalo v Nemecku k nadpriemernému počtu úmrtí: "V apríli 2020 bol počet úmrtí výrazne nad priemerom predchádzajúcich rokov. Zároveň došlo v rovnakom čase k nárastu počtu úmrtí v dôsledku koronavírusu." Analýza uvádza aj to, že k ďalšiemu nárastu nad priemer došlo v druhej polovici októbra 2020 v čase, keď vzrástol aj počet mŕtvych na COVID-19. Podľa RKI zomrelo od októbra 2020 do polovice apríla 2021 v Nemecku na koronavírus 71.132 ľudí, takmer trojnásobne viac ako počas ťažkej chrípkovej sezóny v rokoch 2017 - 2018.



Aj ďalšie tvrdenia z videa sa pri kontrole AFP ukázali ako nepravdivé či zavádzajúce. Nie je napríklad pravda, že všetky úmrtia sú evidované ako dôsledok nákazy koronavírusom. V celom Nemecku zomrie denne zhruba 2500 ľudí. Ak by RKI naozaj počítal väčšinu z nich ako obete koronavírusu, tak by za celý rok 2020 muselo v Nemecku na COVID-19 zomrieť 900.000 ľudí. Podľa oficiálnych štatistík RKI však koronavírus v minulom roku spôsobil približne 40.000 úmrtí.