HOAX: Nie je pravda, že americký vedec spochybnil ochorenie COVID-19

Bratislava 20. januára (TASR) - Stovky slovenských používateľov sociálnych sietí zdieľali začiatkom januára 2021 text pripisovaný americkému "virológovi a imunológovi" Robertovi Oswaldovi, ktorý mal údajne vyhlásiť, že ochorenie COVID-19 neexistuje. Vedec s týmto menom síce skutočne pôsobí na univerzite v Spojených štátoch amerických, nie je však ani virológ, ani imunológ. Navyše verejne odmietol, že by niekedy existenciu nového koronavírusu popieral. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Nepravdivé príspevky sa objavili na facebookovej stránke Biely Jazdec alebo v skupine Bráňme si vlasť Slovenskú !!! Celkovo tieto tvrdenia zdieľalo viac ako 900 slovenských používateľov Facebooku.



Americký vedec Robert Oswald skutočne existuje, čo dokazuje aj webová stránka univerzity, na ktorej pôsobí. Je profesorom molekulárnej medicíny na veterinárnej fakulte Cornellovej univerzity v štáte New York. Na stránke univerzity v sekcii Vzdelávanie (Education) sa dá dočítať, že profesor Oswald študoval biochémiu, psychológiu a chémiu. Nikde však nie je uvedené, že by bol aj virológ či imunológ.



Napokon aj sám Oswald na nepravdivé tvrdenia zareagoval. Priamo na webovej stránke univerzity v sekcii "Research Interest" vysvetľuje, na čo sa vo svojom výskume zameriava a zároveň uvádza: "COVID-19 je skutočný. Každý facebookový príspevok, v ktorom sa tvrdí opak, je hoax a nezakladá sa na pravde. Noste rúška, udržujte rozstupy a nechajte sa zaočkovať, keď bude k dispozícii vakcína."



Od decembra 2020, keď sa tieto tvrdenia na sociálnej sieti objavili prvýkrát, boli vyvrátené aj fact-checkermi z USA Today, Snopes, PolitiFact alebo Verify. Oswald v decembri 2020 pre Snopes uviedol, že je z týchto nepravdivých tvrdení zhrozený a neželá si, aby bol s nimi spájaný ani on, ani univerzita. Vymyslený text označil za úplný nezmysel vzhľadom na to, že nový koronavírus je už veľmi dobre popísaný a existuje mnoho kompletných genómových sekvencií zo vzoriek od pacientov.



Vírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, bol izolovaný 7. januára 2020, pričom čínske úrady poskytli genetickú sekvenciu vírusu ostatným krajinám 12. januára.