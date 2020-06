HOAX: Rómom v karanténe nedistribuovali pivo, ani zaň neplatil štát

Bratislava 10. júna (TASR) - Na Facebooku sa objavil príspevok, podľa ktorého mali Rómovia v obci Žehra počas karantény dostávať pivo zadarmo. Príspevok zdieľali tisíce ľudí, nezakladá sa však na pravde. Pivo na fotografii nedistribuovali štátne orgány, ale pred karanténne sídlisko ho doviezli súkromné osoby. Prítomní policajti nedovolili, aby sa alkohol distribuoval, pivo bolo hneď naložené späť do vozidla. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Na súkromnom facebookovom profile bola 9. mája 2020 uverejnená dezinformácia, podľa ktorej Rómovia v obci Žehra v okrese Spišská Nová Ves mali dostávať od vlády zadarmo pivo. V príspevku sa písalo (pôvodné znenie aj s chybami): "Zdá sa Vám normálne že osadníkom v karanténe v Žehre platí vláda mimo potravín ešte aj alkohol - Pivo??!? Nie je toto už cez čiaru z našich peňazí tu vláda platí asocialom okrem potravín ešte aj chlast???!?!?"



O dva dni neskôr, 11. mája 2020, Polícia Slovenskej republiky na svojej facebookovej stránke, na ktorej vyvracia hoaxy a dezinformácie, uverejnila príspevok, v ktorom tvrdenia zo súkromného profilu uvádza na pravú mieru. Polícia napísala, že ide o dezinformáciu, ktorá bola autorom zmanipulovaná tak, aby vyvolala nenávistné vášne.



Len niekoľko hodín po príspevku od polície autor svoj status upravil do podoby (pôvodné znenie aj s chybami): "Zdá sa Vám normálne že osadníkom v karanténe v Žehre ktorým za dodávky potravín plati štát.. Tak tým sa sem mimo pomoci dováža aj alkohol - Pivo ??!? Nie je toto už cez čiaru dovážat do osady v karanténe chlast???!?!?" Príspevok upravil ešte dvakrát, ale k zásadnej zmene významu už od 11. mája nedošlo.



Variácia príspevku so zavádzajúcim posolstvom sa 10. mája 2020 objavila aj na stránke Matovičov cirkus vo forme otázky "Pivko za štátne?". Aj tento príspevok obsahoval tú istú fotografiu Róma s dvoma baleniami piva a zdieľalo ho 2800 ľudí.



Tvrdenia o tom, že vláda SR dodávala pivo Rómom v karanténnych oblastiach, sú nepravdivé. Taktiež je nie je pravda, že by bolo pivo alebo akýkoľvek iný alkohol dovážané Rómom do karantény. Naopak, alkohol bol v karanténnych oblastiach zakázaný.



Polícia SR vo svojom statuse napísala, že Rómom nebolo dovolené zobrať si pivo do karanténnej oblasti. Dve balenia piva pochádzali od súkromnej osoby, neboli platené štátom. Na základe fotografie a videodôkazov vidno, že prítomní policajti nedovolili, aby sa pivo dostalo na sídlisko. Pre agentúru AFP to potvrdil aj prednosta obecného úradu v Žehre Miloš Pacovský.



V klamlivom príspevku je použitá fotografia, ktorá pôvodne pochádza zo servisu agentúry TASR. V jej popiske sa píše: "Rómom zo sídliska Dreveník, časť obce Žehra (okres Spišská Nová Ves), ktorá je v karanténe kvôli výskytu nového typu koronavírusu, doniesli nápoje. Na príkaz hliadky polície a armády, ktorá stráži priestor v karanténe, museli Rómovia vrátiť späť alkoholické pivá".



AFP kontaktovala autora fotografie TASR Milana Kapustu, ktorý ju zhotovil 17. apríla 2020. Telefonicky pre AFP potvrdil: "Podľa mňa to bol súkromný dovoz. Keď som tam prišiel, vykladali z auta nápoje, ktoré si Rómovia objednali. Bol to súkromný dovoz pre jedného človeka. Nevyzeralo to tak, že by to dovážal štát".



Jeho slová potvrdzuje video, ktoré natočil tesne pred tým, ako urobil spomínanú fotografiu. Na videu vidno dvoch mužov, ktorí z neoznačeného, civilne vyzerajúceho auta s levočským evidenčným číslom vykladajú nápoje, kým obyvatelia sídliska, ktorí si ich objednali, stoja za policajnou páskou. Na situáciu dozerajú policajt a vojak, ktorí sa ozvú ihneď po tom, ako muži z auta vyložia pivo. Kážu im ho vrátiť späť, keďže dovoz alkoholu do karanténnych oblastí bol zakázaný.



Kapustove fotografie, ktoré vyhotovil v krátkom slede po tom, ako nahral video, potvrdzujú, že muž na fotografii berie pivo späť. Pomáha mu pri tom vojak, ktorý nadvihuje policajnú pásku.