HOAX: Tanky USA sa nepresúvali územím SR počas epidémie koronavírusu

Bratislava 11. mája (TASR) - Na slovenskom internete sa objavil článok, ktorý tvrdil, že v čase, keď sa celý svet zaoberá novým koronavírusom a prebiehajúcou pandémiou ochorenia COVID-19, sa cez slovenské územie tajne presúvala americká technika, ktorá mala mieriť na Ukrajinu. Článok na Facebooku zdieľalo viac ako 19.000 ľudí. V skutočnosti je titulok článku klamlivý, telo textu je skopírované z článku z roku 2018 a titulná fotka k článku je ešte staršia. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Virálny článok publikoval web Presstv.sk. Titulok článku uvádzal: "Zatiaľ čo svet sa zaoberá koronavírusom, cez Slovensko nám premávajú americké tanky." Článok na Facebooku nazbieral 65.000 interakcií a viac ako 19.000 zdieľaní.



Článok sa skladá z troch vzájomne málo súvisiacich prvkov. Titulok samotný je v podstate jediným "novým" prvkom celého článku, je však nepravdivý. Agentúra AFP nenašla žiaden dôkaz o tom, že by sa cez slovenské územie presúvali americké tanky, práve naopak, všetky relevantné autority podobné tvrdenia kategoricky odmietli.



Tvrdenie o presune americkej techniky a personálu sa znovu objavilo na slovenskom internete v prvej polovici marca v súvislosti s plánovaným vojenským cvičením NATO s názvom Defender-Europe 20, ktoré sa malo naplno rozbehnúť v apríli a máji tohto roka. Prvé presuny americkej armády sa uskutočnili už v januári tohto roka, ale pre koronavírus došlo k značnému okliešteniu pôvodných plánov a rozsahu cvičenia.



AFP kontaktovala Ministerstvo obrany SR, aby overila, či sa cez slovenské územie pohybovala americká technika. Ministerstvo informáciu vyvrátilo a cez svoju hovorkyňu uviedlo, "že v súvislosti s cvičením Defender 20 sa cez územie Slovenskej republiky nepresúvala žiadna ťažká technika Armády USA. Takéto tvrdenia sú hoaxami."



Agentúra tiež kontaktovala velenie americkej armády v Európe (US EUCOM). Amy Parrová z Wisbaden USAREUR potvrdila, že v nedávnej dobe nedošlo k žiadnemu presunu americkej techniky cez územie Slovenska, ani k akémukoľvek presunu cez Slovensko v súvislosti s cvičením Defender-Europe 20 od jeho ohlásenia v októbri 2019.



Telo článku na portáli Presstv je slovo od slova skopírované z článku pôvodne zverejneného v októbri 2018 českou stránkou Aeronet.cz a Aeronet je uvedený na konci článku aj ako zdroj.



Text tvrdí, že presuny tankov a transportérov cez Slovensko mali viesť na Ukrajinu ako príprava pre vojnu s Ruskom. Ministerstvo obrany SR takúto správu vyvrátilo vo svojom stanovisku na Facebooku a pripomenulo verejnosti, že pravidelne zverejňuje upozornenia na každý presun vojenskej techniky na svojej webovej stránke v sekcii Upozornenia.



Agentúra AFP sa opýtala na údajné presuny aj ukrajinskej strany. Hovorca ukrajinského ministerstva obrany, Oleksandr Motuzyanyk, odpovedal: "Je to klamstvo. Ide len o ďalší mýtus, ktorý bol vytvorený za účelom diskreditácie Ukrajiny v čase, keď je naša krajina plne zamestnaná implementáciou karanténnych opatrení."



Tretím zavádzajúcim prvkom článku Presstv sú fotografie. Ide o tie isté fotografie, ktoré boli použité aj v pôvodnom článku Aeronetu. Niektoré z nich sú až štyri roky staré.



Reverzné vyhľadanie titulného obrázka, na ktorom vidno vlak naložený ťažkou technikou, ukázalo, že fotka bola prvýkrát uverejnená v článku denníka Pravda v auguste 2016. Ide o fotografiu zo Sabinova, ktorú do redakcie Pravdy zaslal čitateľ Rastislav Gemerský.