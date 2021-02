HOAX: Tisíce ľudí zdieľali zmanipulovanú fotografiu Z.Čaputovej

Bratislava 19. februára (TASR) - Tisíce používateľov Facebooku vo februári 2021 zdieľali fotografiu, na ktorej slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vrhá na českého prezidenta Miloša Zemana "povýšenecký" pohľad počas stretnutia Vyšehradskej štvorky (V4). V skutočnosti ide o zmanipulovaný záber, na ktorom niekto upravil Čaputovej črty tváre do povýšeneckej podoby. Pre AFP to potvrdil fotograf českej agentúry ČTK, ktorý pôvodnú fotografiu vyhotovil v októbri 2019. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Čaputová sa s prezidentmi krajín V4 stretla na summite v Poľsku, ktorý začal 9. februára 2021. Pôvodná verzia zavádzajúcej a zmanipulovanej fotografie však nevznikla počas tohto summitu V4. Originál fotografie pochádza síce zo summitu V4, ale z októbra 2019.



AFP reverzným vyhľadávaním našla pôvodnú fotografiu uverejnenú v českom denníku Blesk. Vďaka tomu, že pri fotografii bol uvedený zdroj fotografie ako ČTK sa AFP podarilo dohľadať originál fotografie, ktorý vyhotovil fotograf ČTK Vít Šimánek 2. októbra 2019.



Aj jeho snímka zachytáva pohľad Čaputovej na prezidenta Zemana, ale z porovnania je zrejmé, že autor zmanipulovanej verzie upravil prezidentkine kútiky úst aj obočie tak, aby jej tvár budila dojem, že sa na českého prezidenta pozerá pohŕdavo či nahnevane.



Zavádzajúcu fotografiu AFP analyzovala aj forenzným nástrojom InVID & WeVerify. Analýza potvrdila, že fotografiu zmanipulovali. Pre potvrdenie oslovila fotografa Šimánka a tiež vedenie ČTK.



Šimánek pre AFP 16. februára uviedol: "Za mňa ako autora snímky môžem potvrdiť, že fotografia bola skutočne neznámym autorom manipulovaná."



To isté potvrdila 16. februára aj Radka Marková, šéfredaktorka spravodajstva ČTK: "Fotografia, ktorú vyhotovil 2. októbra 2019 na zámku v Lánoch fotoreportér ČTK Vít Šimánek, bola zmanipulovaná. Prezidentka Čaputová má na upravenej fotografii výrazne pozmenené kútiky úst a v prípade prezidenta Zemana bol úpravou zväčšený podbradok. Fotografia, ktorá koluje po sociálnych sieťach nezachytáva skutočný výraz Zuzany Čaputovej tak, ako bol zaznamenaný a je dostupný vo fotobanke ČTK."



Hovorca slovenskej prezidentky Martin Strižinec pre AFP 15. februára uviedol: "Upravená fotografia zo stretnutia prezidentov V4 nezodpovedá realite. Takúto manipuláciu považujeme sa poľutovaniahodnú."