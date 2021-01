HOAX: Do nemocnice v Nitre neboli účelovo zvážaní pacienti s COVID-19

Tisíce používateľov Facebooku zdieľalo virálny príspevok zo začiatku januára, podľa ktorého mali byť do Fakultnej nemocnice v Nitre účelovo zvážaní pacienti s ochorením COVID-19 z okolitých okresov. Následne boli do okresov rozvážaní naspäť, aby sa údajne umelo zvýšili štatistiky hospitalizácií v Nitre. V súčasnosti je však nitrianska nemocnica extrémne vyťažená pod náporom chorých s koronavírusom SARS-CoV-2. Hovorkyňa nemocnice označila tvrdenia z facebookového príspevku za hoax. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP. Foto: TASR/AFP

Bratislava 6. januára (TASR) - Tisíce používateľov Facebooku zdieľalo virálny príspevok zo začiatku januára, podľa ktorého mali byť do Fakultnej nemocnice v Nitre účelovo zvážaní pacienti s ochorením COVID-19 z okolitých okresov. Následne boli do okresov rozvážaní naspäť, aby sa údajne umelo zvýšili štatistiky hospitalizácií v Nitre. V súčasnosti je však nitrianska nemocnica extrémne vyťažená pod náporom chorých s koronavírusom SARS-CoV-2. Hovorkyňa nemocnice označila tvrdenia z facebookového príspevku za hoax. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.Na facebookovej stránke DennikPress sa 3. januára 2021 objavil príspevok obsahujúci fotografiu s nápisom "Krajčího plán vychádza" a text, podľa ktorého boli údajne pacienti s ochorením COVID-19 prevážaní do Fakultnej nemocnice v Nitre z iných okresov účelovo ako súčasť plánu pre "mediálnu senzáciu". Následne mali byť prevážaní nazad do okolitých okresov, "aby mali čísla aj tam".V príspevku sa okrem iného písalo:Tvrdenia o tom, že by prevozy do a z nitrianskej nemocnice mali prebiehať účelovo, sú nepravdivé. Pre agentúru AFP to potvrdila hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubincová. Pre AFP uviedla, že k 5. januáru bolo v Nitre hospitalizovaných 188 pacientov s COVID-19, z toho 22 bolo na umelej pľúcnej ventilácii. Tvrdenia z predmetného facebookového príspevku hovorkyňa odmietla a označila za hoax.povedal riaditeľ nemocnice Milan Dubaj pre denník SME 4. januára 2021.Dubaj ďalej uviedol, že dochádza k prevozom pacientov do okolitých nemocníc. Nie je to však z účelových dôvodov, ale preto, že kapacita v Nitre už jednoducho nestačí. Aby sa situácia ešte zvládala, pacienti sú prevážaní do nemocníc v Komárne, Topoľčanoch, Bratislave, Nových Zámkoch či Martine.Súkromná nemocnica v Galante, patriaca finančnej skupine Penta, bude od 7. januára poskytovať starostlivosť iba pre pacientov s ochorením COVID-19, aby tak pomohla pri nápore na nitriansku nemocnicu. Na Facebooku o tom písal aj štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura.Lekár nitrianskej nemocnice a člen Ústredného krízového štábu Peter Visolajský opísal kritickú situáciu v Nitre v rozhovore pre Denník N: