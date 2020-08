HOAX: Video s jeleňmi nebolo natočené na Podbanskom, ale v Colorade

Bratislava 7. augusta (TASR) – Viac ako 10.000 ľudí zdieľalo na Facebooku video zachytávajúce stádo jeleňov, ktoré malo byť podľa popisu natočené začiatkom augusta na Podbanskom vo Vysokých Tatrách. Zábery v skutočnosti pochádzajú zo Skalnatých vrchov v Colorade v USA a video je viac ako mesiac staré. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Stránka Cesta Za Zdravím zdieľala 1. augusta 2020 video, na ktorom bolo vidieť, ako sa stádo jeleňov wapiti (Cervus canadensis) priblížilo k cyklistom, ktorí ich natáčali. Názov videa znie: "..DNES NA..PODBANSKOM..VYSOKÉ TATRY..ZDIEĽAJTE.." Napriek tomu, že sa cyklisti na videu rozprávajú medzi sebou po anglicky, video počas niekoľkých dní zdieľalo viac ako 10.000 používateľov Facebooku a videlo ho vyše 400.000 ľudí.



Video však na Podbanskom ani v Tatrách natočené nebolo, ale v Skalnatých vrchoch v americkom štáte Colorado, konštatuje AFP. Agentúra ho našla najskôr na Instagrame na profile @muley_pursuit, pričom v popise k videu sa ako autor spomína James Mason. Pri ďalšom vyhľadávaní tohto mena AFP zistila, že video bolo natočené v národnom parku Rocky Mountain National Park v Colorade, pričom do jedného z článkov bol vložený aj jeho originál nahratý na Facebook používateľom Jamesom Masonom dňa 28. júna 2020.



Mason v článku napísal, že k stretnutiu s jeleňmi došlo v sobotu 27. júna, keď sa so svojím 19-ročným synom bicykloval a narazili na skupinu jeleňov wapiti.



Jeleň wapiti žije v súčasnosti vo východnej Ázii a v Severnej Amerike. Na Slovensku sa vyskytuje vzrastom menší jeleň lesný (Cervus elaphus), teda druh, ktorý obýva väčšinu Európy a časti západnej Ázie.



Agentúra AFP poukázala na to, že stránka Cesta Za Zdravím prináša humorné videá a obrázky so škandalóznym obsahom, ktorý nabáda používateľov, aby ich zdieľali. Za stránkou stojí Adrián Figa, pripomína agentúra s tým, že v júni sa sám identifikoval ako autor stránky v príspevku, ktorý AFP označila za nepravdivý.