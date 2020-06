Vrecia na proteste v Miami boli makety na spomienku obetí COVID-19

Bratislava 12. júna (TASR) - Od konca mája sa na sociálnych sieťach šírila fotografia, ktorá mala údajne zobrazovať "obete koronavírusu", či poukazovať na to, že celá pandémia ochorenia COVID-19 je "podvod". Na fotografii sú však v skutočnosti čierne igelitové vrecia použité ako makety obetí počas demonštrácie v americkom štáte Florida, ktorými chceli protestujúci vyjadriť nespokojnosť s opatreniami vlády v súvislosti s riešením ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Na slovenskom Facebooku bola fotografia zdieľaná 30. mája 2020 na súkromnom profile. V popise k fotografii je napísané (uvádzané v pôvodnom znení): "upratujuu obete Corony v USA...ozaj sa musim smiat!!!!...tato zena je ozaj silna, ak jednou rukou unesie mrtvolu v igelite,,,a ta mrtvola musi byt uz aspon tri dni po smrti, ked je taka,,,tvrda,,,ze sa ani nezalomi,,,ci ich podlozili doskami???? kobuk dole amici, mate ttam ozaj silne zeny!!!" Autor textu sa pokúšal poukázať na to, že má ísť o obete koronavírusu, pričom upozorňuje aj na ženu z fotografie, ktorá prenáša jedno z vriec a drží ho len jednou rukou. Tento facebookový príspevok zdieľalo 1500 ľudí.



Facebookový status z 31. mája 2020 zasa hovoril o tom, že igelitové vrecia niekto nastražil pre "filmárov" ako "ďalší diel srdcervúceho príbehu s množstvom obetí pre masmédiá", čo malo "zabezpečiť pokračovanie podvodu COVID-19".



V skutočnosti ide o fotografiu zachytávajúcu igelitové vrecia, ktoré použili demonštranti 27. mája 2020 počas protestu v floridskom meste Miami. Tí protestovali proti nedostatočným opatreniam na zvládnutie krízy a podpory v nezamestnanosti, ktorá v USA vznikla v dôsledku pandémie koronavírusu.



Pomocou reverzného vyhľadávania prostredníctvom Googlu je možné nájsť fotografiu zverejnenú 28. mája. Jej autorom je fotograf Cristobal Herrera. Pri ďalšom vyhľadávaní pomocou kľúčových slov "Cristobal Herrera" a "Florida" je možné nájsť pôvodnú Herrerovu fotografiu uverejnenú agentúrou EPA (European Pressphoto Agency) 27. mája 2020.



Podľa agentúry EPA je na fotografii "aktivistka, ktorá prenáša vrecia reprezentujúce obete počas symbolického pohrebu na protest proti opätovnému otvoreniu ekonomiky bez finančnej pomoci". Udalosť sa odohrala 27. mája v Torch of Friendship Park v Miami na Floride.



Agentúra EPA uviedla, že symbolické pohrebné akcie sa konali aj v ďalších floridských mestách ako Jacksonville, Tampa či Orlando. Protestujúci si chceli uctiť pamiatku obetí COVID-19 a zároveň vyjadriť protest proti guvernérovi Floridy Ronovi DeSantisovi a prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, ktorých epidemiologické opatrenia považovali za nedostatočné.



Na proteste v Miami sa zúčastnil aj fotograf agentúry AFP Chandan Khanna. V popise svojej fotografie vysvetľuje, že demonštranti používajú "vrecia predstavujúce mŕtvoly" na "uctenie si pamiatky obetí koronavírusovej pandémie".



Video z protestu priniesla aj agentúra EFE, jedna z najväčších španielskojazyčných svetových agentúr. V popise videa uvádza, že zhromaždenie zorganizovalo lokálne hnutie New Florida Majority, aby upozornilo na "nezvládnutie dôsledkov krízy", "chýbajúcu pomoc v nezamestnanosti" a na nedostatočné opatrenia, v dôsledku ktorých majú Spojené štáty viac ako 100.000 obetí COVID-19.