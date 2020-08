HOAX: Zuzana Čaputová nepovedala, že chce vojnu s Ruskom

Bratislava 5. augusta (TASR) - Facebookové príspevky obviňujú slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú z toho, že chce vojnu s Ruskom. Povedať to mala počas návštevy Poľska. Zuzana Čaputová v krátkosti kritizovala Rusko počas oficiálnej návštevy Poľska v júli 2019, o vojne však nič nepovedala. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Na Facebooku sa v druhej polovici júla 2020 objavil príspevok obsahujúci fotografiu prezidentky Zuzany Čaputovej s nápisom "Prezidentka chce vojnu s Ruskom". V príspevku sa písalo: "Z Čaputovej sa na návšteve v Poľsku vyklubal vojnový štváč proti Rusku. Naznačila, že aj údajná väčšina Slovákov je za". Urobiť tak mala "na pondelkovej návšteve v Poľsku".



Príspevok s týmto obsahom zdieľalo viac ako 1800 používateľov Facebooku. Tieto tvrdenia sú však nepravdivé. Prezidentka Čaputová nikdy nepovedala, že chce vojnu s Ruskom, ani nenaznačovala, že by niečo také chcela väčšina Slovákov.



Fotografia s rúškom vytvára dojem, že Zuzana Čaputová mala vysloviť tvrdenie o vojne s Ruskom relatívne nedávno, minimálne už po vypuknutí koronovírusovej pandémie. V tejto súvislosti AFP uviedla, že fotografia vznikla nedávno, 14. júla 2020, pri príležitosti menovania nových profesorov a pochádza priamo z prezidentkinho Facebooku, resp. z jej webovej stránky.



Slovenská prezidentka Poľsko v júli skutočne navštívila — dokonca v pondelok — avšak nie tento rok, ale 15. júla 2019 pri príležitosti nástupu do funkcie. Naposledy navštívila Poľsko v januári tohto roku pri príležitosti 75. výročia oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim.



Zuzana Čaputová počas návštevy Poľska v júli 2019 Rusko kritizovala: "Jednotu Severoatlantickej aliancie (NATO) potrebujeme aj vzhľadom na aktuálne vzťahy s Ruskom, ktoré sa nezlepšujú. Osobne mi je to veľmi ľúto, pretože som presvedčená, že konštruktívne vzťahy s Ruskom potrebujeme. Ale na také treba vzájomný rešpekt a úctu k pravidlám. Dnes ju, žiaľ, zo strany Ruska nevidím".



AFP na základe prieskumu GLOBSEC Trends 2019 uvádza, že neplatí ani tvrdenie, že by Slováci chceli vojnu s Ruskom. Podľa spomínaného prieskumu len 26 percent Slovákov považuje Rusko za významnú hrozbu.



Prieskum International Republican Institute (IRI) z roku 2017 dospel k podobným výsledkom. Len 22 percent Slovákov si myslelo, že by bolo Rusko pre Európu trvalou vonkajšou hrozbou, ktorá by mala byť vyvážená silnou bezpečnostnou alianciou. V porovnaní s občanmi ostatných štátov skupiny V4 mali Slováci v oboch prieskumoch najmenej nepriateľský vzťah k Rusku.



AFP nenašla nijaké stanovisko vo verejných výrokoch slovenskej prezidentky, v ktorom by mala hovoriť o tom, že by chcela vojnu s Ruskom, a poznamenala, že Zuzana Čaputová je vo svojich vyjadreniach o Rusku konzistentná.



Deklarácia o zahranično-politickom smerovaní Slovenska, ktorú podpísala Zuzana Čaputová spolu s predsedom parlamentu Borisom Kollárom a predsedom vlády Igorom Matovičom 9. mája 2020, Rusko explicitne nespomína. Píše sa v nej predovšetkým o dôležitosti členstva SR v NATO ako "hlavnom pilieri našej bezpečnosti a kolektívnej obrany", konštatuje AFP.