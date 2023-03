Hodina Zeme, keď sa vypnú svetlá na známych budovách, bude 25. marca

Bratislava 12. marca (TASR) - Hodina Zeme, keď sa na celkom svete vypnú svetlá na známych budovách a pamiatkach, sa uskutoční 25. marca. Svetový fond na ochranu prírody (WWF) vyzýva ľudí, aby počas dňa sami "vypli" a strávili hodinu tým, že urobia niečo pozitívne pre planétu. TASR o tom informovala PR špecialistka WWF SlovenskoMichaela Domanová.



V súčasnosti Hodina Zeme okrem klimatickej zmeny upozorňuje aj na problém straty biodiverzity a ohrozenia prírodných zdrojov našej planéty. "Prírodu už nestačí len chrániť, musíme ju začať obnovovať," hovorí Martina Paulíková z WWF Slovensko.



Organizácia dlhodobo poukazuje na potrebu ochrany dostatočne veľkých plôch divokej prírody. "Musíme vyčleniť územia, kde sa môžu voľne pohybovať zvieratá, kde môžu rásť stromy. Jednoducho dať prírode vlastný priestor," povedala Paulíková. Doplnila, že mnohé zásahy človeka v prírode vyvolali negatívne dosahy na životné prostredie, zdravie a životy obyvateľov. Tam, kde je to možné, je podľa nej potrebné ich odstrániť.



V sobotu 25. marca tím WWF Slovensko spolu s dobrovoľníkmi osadí v teréne tabuľky, ktorými označia chránené územie rieky Hron. Pri tejto príležitosti vyčistia aj brehy rieky od naplaveného odpadu. Cieľom tohtoročnej Hodiny Zeme je tiež inšpirovať ľudí, aby venovali akúkoľvek činnosť v prospech prírody, vykročili zo svojej rutiny a dlhodobo žili zodpovednejšie, rozumnejšie a úspornejšie voči prírode.



Iniciatíva Hodina Zeme vznikla v roku 2007 v Austrálii s cieľom upozorniť na dôsledky klimatickej krízy a od roku 2011 sa do iniciatívy zapája aj Slovensko. Viaceré hrady, mosty či iné stavby na Slovensku sa v rámci Hodiny Zeme zahalia do tmy. Symbolickým zhasnutím spoločne upriamujú pozornosť na environmentálne hrozby, ktorým čelí planéta.