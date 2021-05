Hodinovú mzdu pohotovostnej služby by mohli mať i zubní lekári

Bratislava 5. mája (TASR) - Zubní lekári by mali mať zákonom stanovenú minimálnu hodinovú mzdu vo výške 12 eur za výkon zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve z dielne poslancov z OĽANO, Za ľudí a Sme rodina, ktorú plénum Národnej rady (NR) SR v stredu posunulo do druhého čítania. Novelou chcú predkladatelia zabezpečiť rovnaké podmienky, keďže legislatíva upravovala doteraz len hodinovú mzdu lekárov v pohotovostnej službe.



V súčasnosti zákon garantuje minimálnu výšku hodinovej mzdy lekára v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v sume 12 eur. Negarantuje to však zubným lekárom, ktorí vykonávajú pohotovostnú službu v ambulanciách zubno-lekárskej pohotovostnej služby. "Cieľom návrhu zákona je preto napraviť tento stav a umožniť tak lekárom, ako aj zubným lekárom spravodlivo rovnaké podmienky odmeňovania výkonu pohotovostnej služby v obidvoch zdravotníckych povolaniach," uviedli predkladatelia návrhu.



Novela by v prípade schválenia mala byť účinná od 1. júla.