Hojsík a Wiezik veria, že eurokomisia zakáže kruté transporty zvierat

Brusel/Štrasburg 20. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyzvali krajiny EÚ, aby rešpektovali dobré životné podmienky zvierat počas prepravy. Za záverečnou správou, ktorú vypracoval Vyšetrovací výbor EP pre ochranu zvierat počas prepravy (ANIT), stoja aj slovenskí liberálni europoslanci Martin Hojsík a Michal Wiezik (PS/Obnovme Európu).



Počas 18-mesačného fungovania výboru Wiezik bol jeho vicekoordinátorom a Hojsík podpredsedom.



Wiezik pre TASR uviedol, že výbor ANIT zistil, že EÚ masovo vyváža zvieratá do tretích krajín v rámci dlhých transportov, čím sú obchádzané existujúce pravidlá. Dodal, že oveľa vážnejšie sú špecializované typy transportov, pri ktorých je technicky nemožné zabezpečiť dobré podmienky prepravy pre zvieratá, a tieto transporty sú v príkrom rozpore s platnou legislatívou EÚ.



Podľa jeho slov výbor ANIT určil, že treba zakázať transporty mláďat do šiestich týždňov ich života a tehotných samíc v treťom trimestri gravidity. "K týmto záverom nás viedli odporúčania špecialistov, zverolekárov a kontrolného personálu, ktorí hovorili, že neexistuje právny rámec ani technické zariadenie, ktoré by umožnilo mláďatám do piatich týždňov života adekvátne piť mlieko počas transportu. A v prípade gravídnych samíc dochádza pri dlhých transportoch k spontánnym pôrodom a potratom na palube preplnených kamiónov," opísal situáciu.



Wiezik sa stotožnil so záverečnými odporúčaniami výboru ANIT, aby Európska komisia takéto transporty celoeurópskym zákonom zakázala aj napriek tomu, že časť europoslancov to považuje za zásah do praxe chovateľov dobytka.



Hojsík rovnako zdôraznil, že dlhé transporty živých zvierat sú kruté a nelogické, keď sa dobytok preváža na porážku zo Slovenska až do Kazachstanu či do Líbye. "Problémom je aj systém, ktorý znevýhodňuje menších farmárov a nepodporuje miestne spracovanie zvierat. Slovenským chovateľom sa ekonomicky viac oplatí v nákladných autách odviezť zvieratá do Nemecka na masové bitúnky. Táto situácia ubližuje zvieratám aj našim farmárom," vysvetlil.



Ocenil, že sa europarlamentu podarilo posunúť o krok bližšie k zlepšeniu podmienok pre zvieratá počas transportu, netají však sklamanie, že v pléne prešli len tie návrhy, ktoré nepovažuje za dostatočne "odvážne".



"Dnešné hlasovanie je malým krokom vpred za ochranu zvierat počas transportu, no pokladám to zároveň za výzvu naďalej tlačiť na to, aby sa situácia pri preprave zvierat zlepšila a aby sme konečne ukončili dobu krutých a zbytočne dlhých transportov," uviedol.



Vyjadril nádej, že sa Európska komisia postaví proti krutým transportom a prijme zákony, ktoré ukončia toto zbytočné utrpenie zvierat.