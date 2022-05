Hojsík: CoFoE ukázala, kam má EÚ smerovať, teda k záchrane klímy

Brusel 25. mája (TASR) - Ambiciózne návrhy v oblasti klímy a prírody, ktoré zazneli počas Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), sú pre Európsky parlament jasným signálom, kam majú európske inštitúcie smerovať – teda k záchrane klímy a spravodlivému prechodu na zelenú ekonomiku. Povedal to pre TASR slovenský europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko/Obnovme Európu).



"Verím, že práve tieto návrhy bude (Európsky) parlament vedieť realizovať vo forme reforiem," povedal.



Občania členských krajín EÚ mali od mája minulého roka prostredníctvom CoFoE možnosť vyjadriť sa k budúcemu smerovaniu EÚ a navrhnúť zmeny. Plénum tejto konferencie na konci apríla prijalo 49 návrhov zahŕňajúcich viac ako 300 opatrení.



CoFoE podľa Hojsíka priniesla do európskej politiky novú perspektívu. "Prístup zdola nahor ukazuje, že Európa je stále verná svojim demokratickým hodnotám," povedal.



Pripomenul, že realizácia niektorých návrhov občanov si bude vyžadovať otvorenie základných zmlúv o EÚ. "Odporúčania navrhujú revíziu niektorých zo základných zmlúv a našou povinnosťou je teraz ľudí nesklamať," podčiarkol.



Europoslanec pozitíve zhodnotil v rámci CoFoE aj dôraz na štyri občianske panely, v ktorých sa do diskusie o budúcnosti EÚ zapojilo celkovo 800 občanov členských krajín. "Myslím si, že bolo veľmi dôležité, že ľudia z celej Európy mali šancu vyjadriť sa, a to naprieč spoločenskými skupinami," povedal Hojsík.



"Ako negatívum však vnímam nedostatočné zapojenie, respektíve reprezentáciu rómskej komunity," doplnil europoslanec.