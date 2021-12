Hojsík: Eurokomisia by mala zakázať divoké zvieratá v cirkusoch

Brusel/Štrasburg 16. decembra (TASR) - Európska komisia ako zákonodarný orgán Európskej únie by mala nájsť legislatívne spôsoby, ako zakázať využívanie divokých zvierat v cirkusoch. Uviedol to slovenský europoslanec Martin Hojsík (PS) počas rozpravy v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.



Rozprava bola zameraná na tému zákazu využívania zvierat žijúcich vo voľnej prírode v európskych cirkusoch.



Hojsík, ktorý bol popdredsedom Vyšetrovacieho výboru EP pre ochranu zvierat počas prepravy (ANIT), pre TASR uviedol, že ide o cyklus, ktorý najskôr znamená "bolestivý výcvik" zvierat, potom desať mesiacov v roku na cestách, keď sú zvieratá natlačené v kamiónoch, maringotkách a klietkach, len aby ďalej trpeli pri vystupovaní.



"Je načase, aby sme prestali hovoriť, že vystúpenia slonov a tigrov patria k zábave. Zábava nemá byť postavená na utrpení. Viaceré krajiny, vrátane Slovenska, to už pochopili. Je na čase, aby sme to pochopili ako Európa. Preto očakávam od eurokomisie, že nájde legislatívne spôsoby, ako zakázať divoké zvieratá v cirkusoch. Ľudskosť ku zvieratám je predsa európskou hodnotou," opísal situáciu Hojsík.



Poslanec, ktorý je členom liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE), v tejto súvislosti odkázal na reprezentatívny prieskum Savanta ComRes, poprednej spoločnosti v oblasti prieskumu verejnej mienky. Prieskum uskutočnený vo februári tohto roku v siedmich členských štátoch EÚ ukázal, že 68 percent Európanov je presvedčených, že divožijúce zvieratá by nemali byť používané na zábavu v cirkusoch.



"Nie je to však len o utrpení zvierat. Mnoho ohrozených druhov, ktoré sú chované v cirkusoch, končí aj ako obeť nelegálneho medzinárodného obchodu. Špeciálne si dovolím poukázať na tigre. Ich chov v zajatí, vrátane cirkusov, prispieva k tomuto špinavému obchodu a ako ukazujú rôzne kauzy, sú to aj tigre z cirkusov, ktoré takto končia," uviedol poslanec.



Spresnil, že tento obchod nielenže je krutý ku zvieratám, ale prispieva aj k úbytku týchto ohrozených druhov v prírode, pričom sa nesmie zabúdať ani na riziko prenosu zoonických chorôb, čiže zo zvieraťa na človeka.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)