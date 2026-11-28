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Hojsík: Spojenie s Demokratmi je signálom, že alternatíva existuje
Hojsík jasne neodpovedal na otázku, či by PS do spoločnej kandidátky s Demokratmi išlo aj v prípade, ak by sa mu kvôli nim politické preferencie v prieskumoch znížili.
Autor TASR
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Bratislava 28. novembra (TASR) - Ohlásené spojenie opozičného PS a mimoparlamentých Demokratov do volebnej koalície je signálom pre voličov, že alternatíva k súčasnej vládnej koalícii existuje. V relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to uviedol podpredseda Európskeho parlamentu zvolený za PS Martin Hojsík. Europoslanec mimoparlamentnej Republiky Milan Uhrík v relácii odmietol spájanie sa s ohlásenou stranou exministra a nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu.
„My máme s pánom Tarabom svoje vlastné skúsenosti. On aj dokonca v minulosti s nami kandidoval. Hneď po voľbách odišiel, išiel sólo kariéru, to isté spravil v podstate v SNS, potom s Kuffovcami. Teraz sa ukazuje, že má obrovské finančné škandály,“ uviedol Uhrík. Ako dodal, na 99 percent Taraba ani nebude na kandidátke Republiky. Europoslanec okrem toho poukázal, že medzi priority Republiky v ďalšej prípadnej vláde by patrili boj proti korupcii a obmedzenie migrácie na Slovensko. V oboch témach kritizoval súčasnú vládu.
Hojsík jasne neodpovedal na otázku, či by PS do spoločnej kandidátky s Demokratmi išlo aj v prípade, ak by sa mu kvôli nim politické preferencie v prieskumoch znížili. Vyhlásil, že spojenectvo je signálom, že alternatíva k vládnej koalícii existuje a voliči sa nemusia obávať prepadnutia hlasov pre Demokratov.
Obaja politici sa v relácii zároveň zhodli na potrebe zrušenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Uhrík hovoril aj o zrušení ministerstva športu.
„My máme s pánom Tarabom svoje vlastné skúsenosti. On aj dokonca v minulosti s nami kandidoval. Hneď po voľbách odišiel, išiel sólo kariéru, to isté spravil v podstate v SNS, potom s Kuffovcami. Teraz sa ukazuje, že má obrovské finančné škandály,“ uviedol Uhrík. Ako dodal, na 99 percent Taraba ani nebude na kandidátke Republiky. Europoslanec okrem toho poukázal, že medzi priority Republiky v ďalšej prípadnej vláde by patrili boj proti korupcii a obmedzenie migrácie na Slovensko. V oboch témach kritizoval súčasnú vládu.
Hojsík jasne neodpovedal na otázku, či by PS do spoločnej kandidátky s Demokratmi išlo aj v prípade, ak by sa mu kvôli nim politické preferencie v prieskumoch znížili. Vyhlásil, že spojenectvo je signálom, že alternatíva k vládnej koalícii existuje a voliči sa nemusia obávať prepadnutia hlasov pre Demokratov.
Obaja politici sa v relácii zároveň zhodli na potrebe zrušenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Uhrík hovoril aj o zrušení ministerstva športu.