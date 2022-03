Hojsík: SR ešte stále nemá jasnú pozíciu k balíku zákonov Fit for 55

Brusel 17. marca (TASR) - Slovensko ako členská krajina EÚ ešte stále nemá jasnú pozíciu k takej dôležitej legislatíve, akým je balík "Fit for 55", a to ani po trištvrte roku, odkedy Európska komisia tento návrh predložila. Uviedol to vo štvrtok pre TASR slovenský europoslanec Martin Hojsík (PS) s odkazom na zasadnutie Rady EÚ pre životné prostredie v Bruseli.



Ministri životného prostredia eurobloku sa vo štvrtok zaoberali legislatívnym balíkom Fit for 55, ktorého hlavným cieľom je znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 percent. Hlavnou témou diskusií bolo to, ako znížiť a zmierniť vplyvy opatrení novej legislatívy na domácnosti a na automobilový priemysel.



Hojsík ako člen Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) v tejto súvislosti skonštatoval, že je "zarážajúce", že Slovensko ako členská krajina Únie ešte stále nemá jasnú pozíciu k balíku zelených opatrení Fit for 55. A to aj napriek tomu, že prešlo už trištvrte roka, odkedy eurkomisia tento legislatívny návrh predložila.



"Oceňujem však snahu o konštruktívne zapojenie sa a považujem za dôležité, aby sme ochranu klímy, a teda aj balík Fit for 55, brali ako mimoriadnu príležitosť pre rozvoj Slovenska, pre riešenie energetickej chudoby, pre zbavenie sa závislosti od palív režimu Vladimira Putina," uviedol Hojsík.



Komisia podrobnosti novej proklimatickej politiky oznámila 14. júla 2021. Liberálna politická frakcia Obnovme Európu (RE), do ktorej Hojsík patrí, návrh Fit for 55 označuje ako "najvýznamnejšiu legislatívnu iniciatívu desaťročia".



spravodajca TASR Jaromír Novak