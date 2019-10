Hojsík: Štáty EÚ, aj SR, by mali konať v záujme včiel

Brusel/Štrasburg 23. októbra (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu schválil dôležitú formálnu námietku iniciovanú skupinou europoslancov, vrátane slovenského europoslanca Martina Hojsíka (Progresívne Slovensko), týkajúcu sa procesu schvaľovania používania nebezpečných pesticídov, ktoré ohrozujú prežitie včiel a celých včelstiev.



Hojsík pre TASR povedal, že europarlament vrátil oklieštený dokument z dielne Európskej komisie späť na jej prerokovanie s úmyslom, aby exekutíva EÚ a členské štáty Únie vrátane Slovenska akceptovali návrh metodiky vedcov a odborníkov z Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) v jeho plnom znení. To podľa neho zaručí, že sa na území celej EÚ budú používať len také pesticídy, ktoré preukázateľne nemajú krátkodobé ani dlhodobé negatívne účinky na včely a včelie kolónie.



V reakcii na krok EP poslal Hojsík výzvu vláde Slovenskej republiky. Žiada v nej, aby aktívne zakročila proti používaniu nebezpečných pesticídov, ktoré ohrozujú populáciu európskych včiel a ďalších opeľovačov. Zároveň vyzval občanov, aby túto výzvu svojim podpisom podporili.



"Členské štáty EÚ už niekoľko rokov bránia lepšej ochrane včiel. My chceme, aby sa to zmenilo. Jedným zo základných krokov je zákaz nebezpečných pesticídov. Chceme, aby krajiny EÚ, vrátane Slovenska, podporili všetky opatrenia, ktoré zaručia, že v celej Európe sa budú používať len látky, ktoré preukázateľne nemajú krátkodobé ani dlhodobé negatívne efekty na prežitie a vývoj a správanie včiel a celých úľov," uviedol Hojsík, člen politickej frakcie liberálov a centristov Obnovme Európu (RE).



Hojsík upozornil, že podľa expertov málo kontrolované používanie nebezpečných pesticídov v súčinnosti s odlesňovaním, klimatickou zmenou či nedostatkom kvetov zapríčinilo, že v posledných rokoch zmizlo takmer 37 percent včelích druhov a obrovské množstvo iných opeľovačov. Tie sú však kľúčové, pretože až 75 percent plodín, ktoré pestujeme, je závislých práve od opeľovačov.



"Členské štáty musia stáť na strane životného prostredia a verejného záujmu, nie na strane agrochemickej loby. Podpora a presadenie opatrení na ochranu včiel je čisto politickým rozhodnutím, neexistuje žiadna technická prekážka. Vyzývame preto vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila, aby jej zástupcovia v orgánoch EÚ podporili všetky návrhy obmedzujúce používanie preukázateľne nebezpečných pesticídov vrátane návrhu, aby sa hodnotil chronický, teda dlhodobý vplyv pesticídov na včely a ich larvy v súlade s návrhom európskej agentúry EFSA, a zároveň odmietli všetky návrhy na oklieštenie týchto návrhov a pomohli tak chrániť včely v celej Európe. Ochranou včiel chránime aj seba," povedal Hojsík.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)