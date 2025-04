Hojsík v Buči: Základom skutočného mieru musí byť spravodlivosť

Buča 1. apríla (TASR) - Rusko sa musí zodpovedať za vojnové zločiny spáchané počas jeho útočnej vojny na Ukrajine. Na spomienkovom podujatí na obete masakry v meste Buča v Kyjevskej oblasti na Ukrajine to v pondelok uviedol podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík. TASR informuje na základe tlačovej správy zverejnenej na webovej stránke EP.



Hojsík na summite nazvanom Buča 2025 zastupoval predsedníčku Európskeho parlamentu Robertu Metsolovú. V rámci summitu sa pri príležitosti tretieho výročia oslobodenia Buče od ruskej okupácie stretli predsedovia a vedúci delegácií parlamentov európskych krajín.



„Mier bez spravodlivosti nie je skutočným mierom. Obete ruského vraždenia v Buči sú toho mementom. Aj preto Európsky parlament od počiatku ruskej agresie voči Ukrajine žiadal aj spravodlivé vyšetrenie a potrestanie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti,“ uviedol Hojsík.



Na spomienkovom podujatí sa v pondelok v Kyjeve zúčastnili aj predsedovia a vedúci delegácií parlamentov Belgicka, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Chorvátska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Nórska, Poľska, Portugalska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švédska a Ukrajiny, aby si pripomenuli obete tragédie v Buči.



Lídri parlamentov vo svojom spoločnom vyhlásení dôrazne odsúdili nevyprovokovanú a neodôvodnenú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine, opätovne potvrdili plné rešpektovanie zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a vyzvali na zriadenie osobitného tribunálu pre zločin agresie voči Ukrajine.



Apelovali tiež na výrazné zvýšenie humanitárnej a vojenskej pomoci Ukrajine a čo najprísnejšie sankcie a opatrenia voči Rusku, ktoré by podporili úsilie smerujúce ku komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru. Opätovne tiež potvrdili svoju podporu európskej integrácii Ukrajiny a jej suverénnemu právu rozhodnúť o svojej budúcnosti bez vonkajšieho tlaku alebo zasahovania.



Po ústupe ruských jednotiek z Buče v marci 2022 po mesiaci okupácie vstúpili do tohto mesta aj novinári agentúry AFP, ktorí následne informovali, že na ulici videli ležať telá najmenej 20 civilistov s ranami po zastrelení. Niektorí z nich mali ruky zviazané za chrbtom.



Išlo o prvé zo série podobných zistení v mestách, z ktorých sa ruskí vojaci stiahli na jar 2022. Zábery z Buče a ďalších miest vyvolali pobúrenie medzinárodného spoločenstva a mali za následok začatie vyšetrovaní pre podozrenie, že ide o vojnové zločiny.



Moskva svoju zodpovednosť poprela a obvinila Ukrajinu, že mŕtvych v uliciach a masové hroby zinscenovala.