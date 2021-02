Hojsík:EÚ by mala prijať a rešpektovať odporúčania Aarhuského dohovoru

Brusel 24. februára (TASR) - Európsky parlament (EP) sa v priebehu tohto týždňa bude zaoberať doplnením európskej legislatívy o odporúčania Dohovoru OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor). Rokovania za liberálnu frakciu EP vedie slovenský europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko).



Podľa jeho vyjadrenia treba presadzovať posilnenie ochrany zdravia a životného prostredia a súčasne posilnenie demokratického charakteru EÚ.



"Máme unikátnu šancu dosiahnuť dve víťazstvá jednou ranou. Ak budeme úspešní, občanom Únie dáme do rúk silný nástroj na boj za ochranu ich zdravia a životného prostredia. V súčasnosti ak občianska spoločnosť nadobudne pocit, že rozhodnutie Európskej komisie môže zapríčiniť poškodenie zdravia ľudí či životného prostredia v rozpore so zákonmi, je len malá šanca takéto rozhodnutie napadnúť. Preto potrebujeme túto možnosť sprístupniť," vysvetlil Hojsík.



Spresnil, že ide o snahu posilniť postavenie bežných ľudí zoči-voči sile eurokomisie, členských krajín EÚ, ale aj rôznych lobistických skupín, ktoré vedia ovplyvniť rozhodnutia politikov.



"Náš návrh dá ľuďom do rúk nástroje, ktorými budú môcť škodlivé rozhodnutia Európskej komisie zastaviť ešte na európskej úrovni. Komisia sa tomuto chce vyhnúť a proces nechať čo najviac na úrovni členských štátov, čo ja odmietam," zdôraznil poslanec.



Európska únia je signatárom Aarhuského dohovoru, ktorý jasne hovorí, že ľudia musia mať právo na prístup k environmentálnym informáciám, účasť na rozhodovaní a prístup k právnej ochrane.



Podľa Hojsíka má Únia povinnosť zabezpečiť všetky tieto tri piliere, ku ktorým sa sama zaviazala. A to znamená aj právo pre ľudí dať na súd rozhodnutia eurokomisie v otázkach životného prostredia. Ale aj rozhodnutia, ktoré vyplývajú zo zákonov, ak tie ovplyvňujú zdravie a životné prostredie.



"Občania a občianky Únie budú vedieť zastaviť škodlivé rozhodnutie už na európskej úrovni a nebudú musieť čakať na to, kým ich prevezmú členské krajiny. To výrazne skráti čas a možné škody. A napríklad budú môcť zastaviť aj financovanie projektov, ktoré škodia zdraviu a životnému prostrediu. V neposlednom rade to bude znamenať, že posilníme možnosť ľudí podieľať sa na správe vecí verejných na európskej úrovni, čím posilníme demokratický charakter EÚ a dôveru v ňu," odkázal Hojsík.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)