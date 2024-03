Rezort diplomacie: V ČR zrušili diskusiu o politickej situácii v SR

Praha 7. marca (TASR) - Holandské veľvyslanectvo v ČR sa na základe aktuálnych informácií rozhodlo zrušiť pripravovanú diskusiu o politickej situácii na Slovensku. TASR o tom vo štvrtok informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Na základe aktuálnych informácií sa holandská strana, ktorá predtým nedisponovala dostatočnými informáciami o pripravovanom podujatí (na ktorom mala byť na pôde holandského veľvyslanectva v Prahe rozoberaná za účasti veľvyslancov členských štátov EÚ bez pozvania slovenskej veľvyslankyne v ČR vnútropolitická situácia na Slovensku), rozhodla podujatie na pôde svojej ambasády v ČR zrušiť," spresnil rezort diplomacie.



Ministerstvo zároveň pripomenulo, že si v stredu pozvalo holandskú veľvyslankyňu na Slovensku a požiadalo ju o vysvetlenie. Rezort uviedol, že ocenil reakciu holandskej strany a vzal na vedomie aj jej ospravedlnenie. "Viac sa tejto téme nebude venovať, pretože Slovenskej republike záleží na dobrých vzťahoch s Holandským kráľovstvom," dodal.



Zrušenie diskusie ocenil aj slovenský premiér Robert Fico, ktorý predtým podujatie kritizoval. Prirovnal to k situácii, keď by napríklad on zvolal na Slovensku diskusiu s veľvyslancami európskych krajín a dvoma bývalými českými politikmi, kde by nadávali na českú politickú scénu. "To je nevídané, neakceptovateľné," vyhlásil. Na podujatí kritizoval aj účasť Juraja Rizmana z organizácie Post Bellum a bývalého šéfa slovenskej diplomacie Rastislava Káčera.



Centrum pre informovanú spoločnosť reagovalo na kritiku Fica ešte v stredu vyhlásením, že ono je organizátorom podujatia, a nie holandské veľvyslanectvo v Prahe. Ambasáda podľa českej mimovládnej organizácie poskytla iba priestory na konanie akcie a nezasahovala do výberu rečníkov či hostí. "Odmietame, že by išlo o akciu, ktorá by mala akýmkoľvek spôsobom zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenska," napísalo centrum v stredu na sociálnej sieti. O zrušení podujatia na sociálnej sieti dosiaľ neinformovalo.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)