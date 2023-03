Holandský kráľ príde na budúci týždeň na Slovensko, navštívi Tatry

Bratislava 5. marca (TASR) – Slovensko navštívi 7. – 9. marca holandský kráľ Viliam-Alexander s manželkou Máximou. Návšteva sa uskutoční pri príležitosti 30. výročia samostatnosti SR a medzi jej hlavné témy bude patriť sloboda tlače, podpora Ukrajiny aj hospodárska spolupráca, uviedla pre TASR holandská veľvyslankyňa na Slovensku Gabriella Sancisiová.



Obe krajiny podľa nej kladú dôraz na prechod na obehové hospodárstvo, boj proti klimatickej zmene i na ochranu biodiverzity.



Ako pripomenula, úzko spolupracujú aj pri ochrane novinárov. V oboch štátoch totiž v uplynulých rokoch zavraždili investigatívnych novinárov – na Slovensku pred piatimi rokmi Jána Kuciaka a v Holandsku predvlani Petra de Vriesa. Podľa veľvyslankyne pôjde o jednu z dôležitých tém návštevy holandského kráľa na Slovensku. Poukázala napríklad na nedávno spustený projekt Bezpečná.Žurnalistika.sk, na ktorom sa podieľa veľvyslanectvo aj holandský systém na ochranu novinárov PersVeilig.



S deviatimi miliardami eur investovanými na Slovensku je Holandsko jedným z najväčších tunajších investorov, pričom holandské firmy tu zamestnávajú viac než 4000 ľudí. Mnohé však zápasia s nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl, upozornila Sancisiová.



Kráľ Viliam-Alexander navštívi v stredu na Bratislavskom hrade slovensko-holandské obchodné fórum Future Is Now (Budúcnosť je teraz). V holandskej delegácii budú najmä zástupcovia firiem prinášajúcich inovácie v oblasti obehového hospodárstva, spracovania odpadu, recyklačných postupov v stavebníctve, sanácie pôdy či zdravotníctva. Osobitne sa budú venovať obnove Ukrajiny.



Prvé dva dni strávi holandský kráľ v Bratislave, v záverečný deň návštevy pôjde aj s delegáciou do oblasti Vysokých Tatier. "Slovensko je tak bohatá a rozmanitá krajina na prírodné krásy, kultúru aj históriu, že by bola škoda, keby kráľovský pár neokúsil Slovensko aj mimo Bratislavského kraja," povedala veľvyslankyňa.



Pripomenula, že rieka Belá je jednou z posledných divokých riek v Európe. "Údolia rieky ukazujú, ako dôsledná ochrana prírody prospieva biodiverzite, zveri, klíme a životnému prostrediu vôbec," vysvetlila.



Kráľ tiež navštívi popradské centrum podpory pre ukrajinských utečencov, ktoré prevádzkuje Spišská katolícka charita. Porozpráva sa s utečencami i personálom. Veľvyslankyňa vyslovila Slovensku obdiv za to, že sa ako spoločnosť po vypuknutí konfliktu na Ukrajine zomklo a pomohlo utečencom z Ukrajiny.



Kráľovský pár sa pôjde pozrieť aj na základnú školu v Liptovskom Mikuláši, kde podľa veľvyslankyne vedú k demokracii už deti od útleho veku a učia ich, ako rozpoznať dezinformácie.