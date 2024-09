Holečková chce zmenu Trestného poriadku

Bratislava 6. septembra (TASR) - Rozhodnutie o prerušení výkonu trestu odňatia slobody na základe návrhu ministra spravodlivosti by malo byť podľa KDH povinne preskúmané súdom. Navrhuje to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Holečková (KDH) v novele Trestného poriadku, ktorú podala do parlamentu.



Zmena Trestného poriadku je podľa Holečkovej nevyhnutná pre posilnenie právneho štátu, ochranu práv odsúdených osôb a zlepšenie dôvery verejnosti v justičný systém. "Podľa súčasnej právnej úpravy má minister spravodlivosti možnosť navrhnúť prerušenie výkonu trestu odňatia slobody odsúdenému, pričom toto rozhodnutie môže byť prijaté bez nutnosti súdneho prieskumu. Táto právomoc ministra však môže viesť k subjektívnym rozhodnutiam," uviedla v dôvodovej správe k návrhu.



Poslankyňa by chcela novelou zvýšiť transparentnosť a objektívnosť rozhodovacieho procesu a zároveň posilniť princíp deľby moci medzi jednotlivými zložkami štátnej moci. "Navrhovaná zmena zabezpečí, že rozhodnutie o prepustení osoby z výkonu trestu bude prijaté nezávislým súdom," skonštatovala s tým, že to zaručí objektívnosť a neprítomnosť politického vplyvu.