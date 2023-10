Holečková: KDH nepovažuje Zuriana za vhodného kandidáta na šéfa ÚIS

Bratislava 31. októbra (TASR) - Bývalý šéf Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Zurian nie je podľa KDH vhodným kandidátom na post šéfa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS). Pre TASR to uviedla predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Martina Holečková s tým, že hnutie jeho kandidatúru nepodporí.



"Vzhľadom na medializované kontakty pána Zuriana s obvinenými osobami nepovažujeme jeho návrh na šéfa inšpekcie za vhodný a KDH ho nepodporí," uviedla Holečková. Hnutie si zároveň podľa jej slov nemyslí, že Zurian dokáže ukončiť vojnu v polícii, zvýšiť dôveru v túto inštitúciu a upokojiť celospoločenskú situáciu.



Návrh Zuriana do tejto pozície avizoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Bol by rád, keby ho vláda do funkcie menovala ešte tento týždeň. Zuriana ako kandidáta vypočuje parlamentný brannobezpečnostný výbor vo štvrtok (2. 11.).