Holkovič odstúpil z kandidátky OĽANO, hnutie odmieta násilie

Bratislava 17. septembra (TASR) - Tomáš Holkovič, ktorý sa o hlasy voličov v parlamentných voľbách uchádzal z čísla 44 na kandidátke OĽANO, odstúpil z boja. Urobil tak po medializovaní videa, na ktorom udrel iného muža. Na sociálnej sieti priblížil, že šlo o reakciu na provokáciu a na pľuvance do tváre. Za svoje konanie sa ospravedlnil.



"Odsudzujeme násilie. Fyzické násilie v slušnej spoločnosti nemá miesto," podčiarkol líder hnutia Igor Matovič na nedeľnej tlačovej konferencii. Berie na vedomie Holkovičovo rozhodnutie. Ak by k nemu nepristúpil sám, odvolalo by ho hnutie.



Líder obyčajných ľudí vyhlásil, že stupňovanie násilia voči kandidátom jeho hnutia evidujú od stredajšieho (13. 9.) incidentu s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD). Práve Kaliňák podľa neho spustil vlnu násilia.



Matovič preto vyzval strany, ktorých kandidáti sa v médiách objavili uplynulé dni v súvislosti s násilím či bitkou, aby ich stiahli z kandidátnych listín. Apeloval tak na Smer-SD i na SaS.