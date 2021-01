Holý: Pri udelení výnimiek nešlo o osobitné zaobchádzanie

Bratislava 11. januára (TASR) - Vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina) odmietol, že by pri udelení individuálnych výnimiek šlo o osobitné zaobchádzanie zo strany Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR voči jeho osobe. TASR o tom informoval tlačový odbor Úradu vlády SR.



"Výnimka z povinnosti disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 mi bola udelená na jednorazové prekročenie hranice," spresnil. Ďalej uviedol, že od 13. decembra si žiadnu takúto výnimku už neuplatňuje, keďže disponuje lekárskym potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19.



Vicepremiér zdôraznil, že sa v tejto súvislosti držal platných právnych predpisov a udržiaval platné ustanovenia ÚVZ SR. "Takýchto výnimiek boli podľa mojich vedomostí na žiadosť rôznych členov vlády udelené stovky, možno tisíce," podotkol.



Holý pravidelne cestuje do Veľkej Británie za rodinou, na základe výnimiek teda nemusel dodržať opatrenia súvisiace s návratom.



ÚVZ SR udelil od apríla do decembra 2020 pre občanov 8886 individuálnych výnimiek, vždy na základe žiadosti člena vlády SR. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.