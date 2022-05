Holý: Stavebné procesy sa digitalizujú do roku 2028

Bratislava 22. mája (TASR) – Stavebné procesy by sa mali plne digitalizovať do januára 2028. Nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR by mal formálne vzniknúť od 1. júna tohto roka. Od budúceho roka majú na úrad prejsť kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby SR na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia. Pre TASR to uviedol podpredseda vlády SR Štefan Holý (Sme rodina).



Jednotný informačný systém Urbion, vďaka ktorému sa budú všetky stavebné procesy zhromažďovať na jednom mieste, bude podľa jeho slov spustený k 1. aprílu 2024. Procesy sa plne digitalizujú do 1. januára 2028 a funkcionality budú v intenciách, ktoré zákon popisuje.



Po tom, ako prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala v máji novú stavebnú legislatívu, od júna následne vznikne kompletne nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Holý priznal, že vybudovanie úradu nebude jednoduchou úlohou, keďže bude potrebné stavať na nových procesoch, v inom zložení a so zmenenými kompetenciami a tímom.



"Sídlo Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR je predmetom riešenia a diskusií. Túto tému máme na stole, budeme sa jej venovať. Zatiaľ úrad od 1. júna 2022 vznikne formálne, menovaním predsedu úradu a generálneho tajomníka služobného úradu," priblížil Holý pre TASR. Postupne pribudne aj realizačný tím, ktorý bude mať za úlohu utvoriť procesy, ktoré bude potrebné zaviesť do praxe k 1. januáru budúceho roka.



Následne sa úrad rozrastie, a to delimitáciou niektorých zamestnancov Ministerstva dopravy a výstavby SR a Ministerstva vnútra SR. Od 1. januára 2023 majú prejsť na úrad kompetencie ministerstva dopravy na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia. "Potom 'beží' legisvakančná lehota, a tá od 1. apríla 2024 anticipuje, že stavebná legislatíva bude v platnosti. Na to, aby bolo možné podľa nej pracovať, treba vytvoriť nový informačný systém, o ktorý sa zákon opiera. K aprílu 2024 budú musieť byť v účinnosti aj všetky legislatívne zmeny vrátane vykonávacích predpisov," dodal Holý.