Honorárny konzulát SR v Kodani posilní slovenské zastúpenie v Dánsku
Novým honorárnym konzulom SR sa stal dánsky podnikateľ a dlhoročný priateľ Slovenska Jacob Fromm Christiansen, ktorý má rozsiahle skúsenosti v oblasti investícií a auditu.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) Slovenskej republiky Juraj Blanár počas pracovnej návštevy Dánskeho kráľovstva vo štvrtok 28. augusta 2025 slávnostne otvoril Honorárny konzulárny úrad SR v Dánsku so sídlom v Kodani s pôsobnosťou pre územie konzulárneho obvodu Sjaelland. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ.
Ako zdôraznil šéf slovenskej diplomacie, nové zastúpenie SR bude ďalej rozvíjať slovensko-dánsku spoluprácu. V oblasti obchodu a investícií Dánsko patrí medzi 30 najvýznamnejších obchodných partnerov SR, v rámci Európskej únie zastáva 17. miesto.
„Je pre mňa cťou byť v Dánsku práve v deň, kedy si naša vlasť pripomína 35 rokov od vzniku samostatnej slovenskej diplomacie. Je to symbolický okamih, že práve tu otvárame nový honorárny konzulát, ktorým posilňujeme naše zastúpenie v zahraničí,“ priblížil minister Juraj Blanár počas slávnostného otvorenia honorárneho konzulátu v Kodani.
„Som presvedčený, že odborné znalosti, skúsenosti a kontakty nového honorárneho konzula sa stanú pevným základom pre budovanie ďalšej významnej etapy vo vzťahoch medzi Slovenskom a Dánskom, medzi našimi národmi, ako aj medzi podnikateľmi a investormi, pretože naša diplomacia má aj ekonomický rozmer,” dodal Blanár.
Slovenská republika má v súčasnosti približne 170 aktívnych honorárnych konzulov po celom svete, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore občanov SR a posilňovaní medzinárodných a obchodno-investičných vzťahov. Pripravuje sa otvorenie ďalšieho honorárneho konzulátu v Dánsku na Jutskom polostrove v meste Aarhus. Aj ten bude slúžiť na prehĺbenie obchodných väzieb, obohatenie kultúrnych aktivít medzi oboma krajinami a tiež ako podpora početnej slovenskej krajanskej komunity žijúcej v Dánsku, informoval Blanár
