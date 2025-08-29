Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Honorárny konzulát SR v Kodani posilní slovenské zastúpenie v Dánsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Novým honorárnym konzulom SR sa stal dánsky podnikateľ a dlhoročný priateľ Slovenska Jacob Fromm Christiansen, ktorý má rozsiahle skúsenosti v oblasti investícií a auditu.

Bratislava 29. augusta (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) Slovenskej republiky Juraj Blanár počas pracovnej návštevy Dánskeho kráľovstva vo štvrtok 28. augusta 2025 slávnostne otvoril Honorárny konzulárny úrad SR v Dánsku so sídlom v Kodani s pôsobnosťou pre územie konzulárneho obvodu Sjaelland. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ.

Ako zdôraznil šéf slovenskej diplomacie, nové zastúpenie SR bude ďalej rozvíjať slovensko-dánsku spoluprácu. V oblasti obchodu a investícií Dánsko patrí medzi 30 najvýznamnejších obchodných partnerov SR, v rámci Európskej únie zastáva 17. miesto.

„Je pre mňa cťou byť v Dánsku práve v deň, kedy si naša vlasť pripomína 35 rokov od vzniku samostatnej slovenskej diplomacie. Je to symbolický okamih, že práve tu otvárame nový honorárny konzulát, ktorým posilňujeme naše zastúpenie v zahraničí,“ priblížil minister Juraj Blanár počas slávnostného otvorenia honorárneho konzulátu v Kodani.

„Som presvedčený, že odborné znalosti, skúsenosti a kontakty nového honorárneho konzula sa stanú pevným základom pre budovanie ďalšej významnej etapy vo vzťahoch medzi Slovenskom a Dánskom, medzi našimi národmi, ako aj medzi podnikateľmi a investormi, pretože naša diplomacia má aj ekonomický rozmer,” dodal Blanár.

Slovenská republika má v súčasnosti približne 170 aktívnych honorárnych konzulov po celom svete, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore občanov SR a posilňovaní medzinárodných a obchodno-investičných vzťahov. Pripravuje sa otvorenie ďalšieho honorárneho konzulátu v Dánsku na Jutskom polostrove v meste Aarhus. Aj ten bude slúžiť na prehĺbenie obchodných väzieb, obohatenie kultúrnych aktivít medzi oboma krajinami a tiež ako podpora početnej slovenskej krajanskej komunity žijúcej v Dánsku, informoval Blanár
