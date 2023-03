Horecký je presvedčený, že novela školského zákona v parlamente prejde

Bratislava 29. marca (TASR) – Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký je presvedčený, že novela školského zákona, o ktorej by mali začať poslanci Národnej rady SR rokovať v stredu, prejde. Uviedol to pre TASR s tým, že pre neho to nie je politika, aj keď je členom vlády a nominantom koalície. Pripomenul, že nie je členom žiadnej politickej strany.



Horecký poznamenal, že na ministerstvo školstva prišiel ako krízový manažér a odborník a túto úroveň si podľa jeho slov zachováva. "Rokoval som s poslaneckými klubmi, aj s nekoaličnými poslancami, hovoril som aj s exministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS). S viacerými sme sa dohodli na rozumných kompromisoch," povedal šéf rezortu školstva.



Podľa jeho slov je pre neho dôležité, že úplne všetky stavovské organizácie si pýtajú od parlamentu podporu pre tento zákon. "Ja som za 35 rokov nezažil, aby sa úplne všetky organizácie takto spojili," poznamenal. Zároveň dúfa, že sa rokovanie o tomto zákone nestane predmetom politického zápasu.



Horecký ešte minulý týždeň chcel získať viac času na podporu školského zákona v parlamente. Rokovanie o novele zákona o výchove a vzdelávaní bolo pôvodne v Národnej rade (NR) SR naplánované na utorok 21. marca.