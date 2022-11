Horecký: K násilnému správaniu prispela aj izolácia a sociálne siete

Bratislava 20. novembra (TASR) – K násilnému správaniu sa žiakov prispela izolácia, ktorá bola spôsobená ochorením COVID-19, ale aj vzrastajúca závislosť od sociálnych sietí. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký v rozhovore pre TASR.



O udalostiach, ako sú streľba študenta či útoky sekerou v prostredí školy, sme podľa ministra školstva roky počúvali len zo západných krajín alebo Spojených štátov amerických. "Stále platí, že je to u nás zriedkavý jav. Vo Fínsku mali v posledných rokoch niekoľko prípadov, ktoré sa končili násilnou smrťou obete, čo značí, že je to vážna vec, ktorú netreba podceňovať," uviedol šéf rezortu školstva.



Hoci na Slovensku ide podľa ministra zatiaľ o veľmi zriedkavý jav, stať sa to môže. "Nech školstvo bude akokoľvek kvalitné, tak nemôže zabezpečiť nezraniteľnosť a nepochybenie detí. Preto je veľmi dôležité minimalizovať riziko. Určite k tomu prispela aj izolácia detí, vzrastajúca závislosť od sociálnych sietí, ktorými sa nahrádzajú zdravšie vzťahy medzi deťmi," povedal Horecký. Poukázal na to, že v sociálnych bublinách sa väčšinou človek spája len s tými, ktorí mu imponujú, potvrdzujú jeho názory a tým sa vzdialenosť mentálna, spirituálna aj duševná len zväčšuje.