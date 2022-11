Horecký: Nesmieme v oblasti vesmírneho výskumu a vývoja zaostať

Bratislava 24. novembra (TASR) - Členstvo Slovenska v Európskej vesmírnej agentúre (ESA) je veľmi dôležité. V oblasti vesmírneho výskumu a vývoja vesmírnych technológií nesmieme zaostať. Poznamenal to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký po tom, čo sa zúčastnil v Paríži (22. - 23. 11.) na zasadnutí Rady ESA.



Slovenská republika je od 13. októbra pridruženým členom ESA a podieľa sa tak na kľúčových udalostiach v rozhodovaní agentúry. Cieľom ministerskej Rady ESA bolo určenie ďalšieho smerovania agentúry a schválenie finančných prostriedkov na prebiehajúce a budúce programy a misie ESA v rámci trojročného rozpočtového obdobia agentúry v rokoch 2023 - 2025. Podľa Horeckého je členstvo SR v ESA dôležité. "Je to segment s najväčšou perspektívou a najvyššou pridanou hodnotou. Susedné krajiny už majú skúsenosti a evidenciu o tom, aký pozitívny vplyv má vesmírny sektor na ich hospodárstvo vďaka zapojeniu technologických firiem, generovaniu inovatívnych startupov a prepojeniu výskumníkov s biznisom. Keby sme túto oblasť zanedbali, tak by naozaj hrozilo, že zostaneme na úrovni montážnej haly," uviedol Horecký.



Okrem schválenia programov a rozpočtu agentúry sa počas zasadnutia prijalo napríklad aj uznesenie ESA k akcelerácii využívania vesmíru v Európe s úmyslom využiť príležitosti, ktoré vesmírny sektor a technológie, dáta a služby ponúkajú a podporiť komercializáciu vesmírnych aktivít. "Vesmírny sektor nie je len o teórii a výskume, bez vesmírnych technológií si každodenný život už nevieme predstaviť. Jednoducho komunikačné satelity, satelitná navigácia a diaľkový prieskum Zeme sú nevyhnutnou súčasťou dnešného fungovania na Zemi, napríklad v poľnohospodárstve, doprave, bankovníctve, ako aj pri riešení krízových situácií" vyzdvihol šéf rezortu školstva.



Členské štáty si zároveň mohli vybrať oblasti, ktorým sa budú v najbližších rokoch venovať. Slovenská republika sa prihlásila k účasti na týchto voliteľných programoch ESA: program pozorovania Zeme, program všeobecnej technickej podpory, program pre vesmírnu bezpečnosť a program komercializácie s úmyslom založenia ESA Business Incubation Centre na Slovensku.



Minimálny ročný finančný príspevok SR do ESA od roku 2023 bude 4,5 milióna eur. "Už aj v minulosti sa 80 percent z príspevku vrátilo späť do SR formou rôznych kontraktov pre výlučne slovenské subjekty. Zhruba 40 firiem je dnes na Slovensku zapojených do vesmírneho programu a dúfam, že toto číslo bude narastať," vysvetlil Horecký. Ako dodal, zo skúseností plnohodnotných členských štátov vidieť, že v krajinách s vyspelým vesmírnym priemyslom môže byť návratnosť týchto investícií až päťnásobná.



Oblasť vesmírnych aktivít na Slovensku zastrešuje Slovenská vesmírna kancelária.