Horecký: Od januára budú na prípravu jedla v školách väčšie príspevky

Bratislava 16. novembra (TASR) - Od 1. januára 2023 budú platiť na prípravu teplého jedla v školách väčšie príspevky. Oznámil to po stredajšom rokovaní vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.



Horecký uviedol, že mali pripravené rozhodnutie na zvýšenie z troch na päť finančných pásiem. "Naposledy sa financie na prípravu teplých jedál v školských jedálňach upravovali v roku 2019," vysvetlil. Ako ďalej doplnil, sumy sú už momentálne nedostatočné. Podľa ministra školstva sa na zmene zhodli naprieč rezortom, zriaďovateľmi a školami.



V utorok (15. 11.) sa uskutočnilo rokovanie ministra s reprezentáciami SK8, Únie miest Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska. "Oni prišli so svojimi číslami a my so svojimi. Následne si osvojili naše riešenie," uzavrel Horecký.



"Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno-spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo," uvádza sa na webe rezortu školstva. V rámci SR sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania pripravuje.



Ministerstvo školstva pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy a zriaďovatelia (obce, samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni. "Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov platné od 1. januára 2023 je potrebné prijať najneskôr do 28. februára 2023," uzavrel rezort školstva.